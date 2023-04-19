Кокшетауцев заставили вернуть незаконно полученное от акимата жильё

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Факты незаконной выдачи квартир из коммунального жилищного фонда выявлены в Кокшетау, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на прокуратуру города.

Согласно законодательству, на учёт для получения коммунального жилья или арендованного за счёт средств местного исполнительного органа не может встать гражданин, который в течение последних пяти лет произвёл отчуждение принадлежавшего ему жилища в любом населённом пункте Казахстана.

"По результатам анализа установлено, что четыре лица намеренно ухудшили свои жилищные условия, в связи с чем в течение пяти лет с момента продажи жилища признаваться нуждающимися в нём и состоять в очерёдности на его получение не могли. Несмотря на это данные лица необоснованно поставлены на соответствующий учёт и в последующем им выдано жилье", — сообщили в прокуратуре

Указывается, что благодаря вмешательству прокуратуры четыре квартиры, ранее незаконно предоставленные вышеуказанным лицам, перераспределены двум многодетным семьям и двум детям-сиротам согласно их очереди.