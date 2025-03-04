В Кокшетау активно готовятся к празднованию Наурыз мейрамы. В этом году будет организован уникальный парад, в котором примут участие более 1 000 женщин в традиционных кимешек. Этот момент войдёт в Книгу рекордов Гиннесса Казахстана, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу акимата Акмолинской области.

Шествие "Кимешек шеруі" стартует от здания Салтанат сарайы на улице Темирбекова, пройдет по улице Ауэзова и вдоль улицы Абая, завершившись у входной арки на площади Абылай Хана.

В городе в разных локациях будут установлены юрты.

Праздничные мероприятия в микрорайонах и сельских округах будут организованы 21 марта. 22 марта празднование продолжится на площадях "Абылай Хана" и "Тәуелсіздік". На площади "Абылай Хана" будет установлено семь юрт, где продемонстрируют традиции и обычаи, такие как бесікке салу, тұсау кесу, сырға салу, қыз ұзату, бата беру, а также интерактивная юрта и күй тартыс.

На улице Абая разместятся юрты от районов Биржан Сал, Буландинский, Бурабайский, Зерендинский и Сандыктауский. Также состоится театрализованное представление "Сән-салтанатты әз – Наурыз!", в котором примут участие более 2 000 артистов.

В городском парке будут проводиться конкурсы с национальным колоритом и молодёжные акции "Кымыз Fest" и "Бауырсақ party".

На площади "Тәуелсіздік" также будет установлено семь юрт, где продемонстрируют обычаи и традиции, такие как көрісу, бет ашар, құда түсу, есім кою, есік ашу и сәлем салу.

Спортивные состязания, такие как қазақша күрес, армрестлинг, асық ату, гір көтеру, батырлар күресі, қошқар көтеру, арқан тарту, дартс, бұқа тартыс, и другие, будут проходить на улице Абая напротив гостиницы "Достық". В рамках "Года рабочих профессий" организуют площадки для перетягивания каната и подъема гири, где будут соревноваться команды крупных предприятий города.

Перед ТД "ЦУМ" местные предприниматели проведут праздничную торговлю.

Празднование завершится концертной программой с участием звезды казахстанской эстрады Мираса Жугунусова и других артистов.