Кокаин, гашиш, мефедрон и марихуана: крупные партии наркотиков изъяты в Астане и Караганде
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В Министерстве внутренних дел РК сообщили об изъятии крупных партий наркотических средств, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.
"В Астане сотрудниками полиции задержана 35-летняя закладчица, которая на съемной квартире расфасовывала наркотики. В ходе личного обыска у задержанной изъято 350 свертков и два больших полиэтиленовых пакета с синтетическими наркотиками. При проведении обысковых мероприятий квартиры также изъято более 1,5 тысячи свертков, подготовленных для закладок, четыре свертка весом по полутора килограмм, более пяти тысяч zip-lock пакетов, весы и приспособления для расфасовки наркотиков.
Всего у задержанной изъято более 6 кг наркотиков, из них свыше 4 кг мефедрона и более 2 кг индийской марихуаны и 8 грамм кокаина", – сообщил заместитель председателя комитета по противодействию наркопреступности МВД Куандык Альжанов.
Кроме того, в Караганде задержан 53-летний мужчина, который на балконе своей квартиры хранил более 10 кг гашиша.
"В результате проведенной работы в незаконный оборот не допущено свыше 35 тысяч доз наркотических веществ. В настоящее вышеуказанные лица водворены в изолятор временного содержания", - рассказали в полиции.
МВД напоминает, что указанные противозаконные деяния, связанные с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, наказываются лишением свободы на срок от 10 до 15 лет с конфискацией имущества.
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