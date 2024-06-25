Кого в Казахстане могут освободить от службы в армии

Выпускников технических вузов предлагают освободить от службы в армии. Об этом сообщила министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова, передаёт BaigeNews.

"С учетом имеющегося сегодня дефицита специалистов по техническим специальностям предлагаю рассмотреть вопрос об освобождении от погашения воинского долга лиц, окончивших учебные заведения по указанным специальностям", - сказала Светлана Жакупова.

Она же предложила открыть в колледжах военные кафедры, направленные на подготовку сержантского состава и прохождение военной подготовки.