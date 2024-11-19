Кого освободят от сдачи декларации о доходах объяснили в КГД

Действительно ли в Казахстане отменят четвёртый этап всеобщего декларирования? Сегодня на заседании правительства стало известно, что порядка восьми миллионов жителей нашей страны предлагают освободить от обязательного декларирования доходов. Новость мгновенно разлетелась в СМИ и соцсетях. Впрочем, вопросы у людей остались. Позже в Комитете госдоходов разъяснили, кому документ все-таки придется сдавать. Подробности в материале BaigeNews.kz.

Напомним, на заседании правительства под председательством Премьер-министра накануне рассмотрели вопрос всеобщего декларирования доходов и имущества физических лиц в рамках задач, озвученных Главой государства во время первого Форума работников сельского хозяйства. По информации министра финансов Мади Такиев сегодня в рамках первых трех этапов в систему всеобщего декларирования уже вошли 4,8 миллиона человек.