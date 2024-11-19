  • 19 Ноября, 19:55
  • BAIGENEWS

Кого освободят от сдачи декларации о доходах объяснили в КГД

Сегодня, 18:25
АВТОР
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pixabay.com Сегодня, 18:25
Сегодня, 18:25
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Фото: pixabay.com

Действительно ли в Казахстане отменят четвёртый этап всеобщего декларирования?  Сегодня на заседании правительства стало известно, что порядка восьми миллионов жителей нашей страны предлагают освободить от обязательного декларирования доходов. Новость мгновенно разлетелась в СМИ и соцсетях. Впрочем, вопросы у людей остались. Позже в Комитете госдоходов разъяснили, кому документ все-таки придется сдавать. Подробности в материале BaigeNews.kz.

Напомним, на заседании правительства под председательством Премьер-министра накануне рассмотрели вопрос всеобщего декларирования доходов и имущества физических лиц в рамках задач, озвученных Главой государства во время первого Форума работников сельского хозяйства. По информации министра финансов Мади Такиев сегодня в рамках первых трех этапов в систему всеобщего декларирования уже вошли 4,8 миллиона человек. 

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