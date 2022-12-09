Кого из школьников будут кормить горячими обедами в Алматы в 2023 году

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В Алматы продолжится реализация проекта по обеспечению учеников школ бесплатным горячим питанием. Об этом аким города Ерболат Досаев сообщил на сессии маслихата, передаёт BaigeNews.kz.

"В следующем году продолжится реализация проекта обеспечения бесплатным горячим питанием учащихся 1-4 классов, а также детей категории СУСН (133 тысячи детей – почти 45 процентов от общего количества учащихся)", - сказано в докладе градоначальника.

Кроме того, в 2023 году в пилотном режиме планируется запуск проекта "Школьный автобус" для 7,7 тысячи детей в 29 школах Алматы. 100 новых автобусов будут оснащены современной системой безопасности.