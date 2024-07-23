Кого из руководителей уволили в Минздраве после проверки Высшей аудиторской палаты
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Министр здравоохранения Акмарал Альназарова рассказала, какие кадровые изменения произошли в ведомстве и подведомственных структурах после скандальных проверок Высшей аудиторской палаты и Антикоррупционной службы, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
Акмарал Альназарова сообщила, что по анализу Высшей аудиторской палаты материалы все рассмотрены, соответствующие дисциплинарные меры к должностным лицам на сегодняшний день приняты, вплоть до увольнения ответственных руководителей.
Позже журналисты попросили ее подтвердить, есть ли среди уволенных экс-председатель правления Национального центра экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий Еркен Дауытбаев, экс-председатель комитета медицинского и фармацевтического контроля министерства здравоохранения Нурлан Искаков и экс-директор департамента лекарственной политики Минздрава Сауле Ержанова.
"Да, абсолютно верно, да эти лица (были уволены - Прим. ред.). С кем-то решением наблюдательных советов расторгнут был трудовой договор, кто-то уволился по собственному желанию, кто-то перевелся на другое место работы. Кроме того досрочно прекращены полномочия председателя СК "Фармация", тоже вы знаете. Это основные структуры, которые были охвачены проверкой Антикоррупционной службы и Высшей аудиторской палаты. Материалы переданы в правоохранительные органы, и со стороны ВАП и Антикоррупционной службы, мы со своей стороны провели внутри несколько служебных расследований, также все материалы были переданы в соответствующие органы - решение будет за ними", - заявила министр.
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