Кого из руководителей уволили в Минздраве после проверки Высшей аудиторской палаты

Министр здравоохранения Акмарал Альназарова рассказала, какие кадровые изменения произошли в ведомстве и подведомственных структурах после скандальных проверок Высшей аудиторской палаты и Антикоррупционной службы, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Акмарал Альназарова сообщила, что по анализу Высшей аудиторской палаты материалы все рассмотрены, соответствующие дисциплинарные меры к должностным лицам на сегодняшний день приняты, вплоть до увольнения ответственных руководителей.

Позже журналисты попросили ее подтвердить, есть ли среди уволенных экс-председатель правления Национального центра экспертизы лекарственных средств и медицинских изделий Еркен Дауытбаев, экс-председатель комитета медицинского и фармацевтического контроля министерства здравоохранения Нурлан Искаков и экс-директор департамента лекарственной политики Минздрава Сауле Ержанова.