Кого и как накажут за самое масштабное наводнение в Казахстане

Вода из большинства населенных пунктов страны схлынула, самое время разгребать последствия. Особенно важно понять, кто же это там у нас снова недоглядел.

На оперативном совещании Главой государства объявлены строгие выговоры. Разбор полётов, видимо, был нешуточный... "За халатность, непрофессионализм и отсутствие координации между Правительством и акиматами на местах" президент Токаев тогда сходу наказал сразу с десяток высоких чинов. А с каких ещё ведомств стоило бы серьёзно спросить? Смотрите в новом выпуске программы "Асык".