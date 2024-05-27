Кого и как накажут за самое масштабное наводнение в Казахстане
Сегодня, 18:00
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Сегодня, 18:00Сегодня, 18:00
125Фото: Н.Волкова/СКО
Вода из большинства населенных пунктов страны схлынула, самое время разгребать последствия. Особенно важно понять, кто же это там у нас снова недоглядел.
На оперативном совещании Главой государства объявлены строгие выговоры. Разбор полётов, видимо, был нешуточный... "За халатность, непрофессионализм и отсутствие координации между Правительством и акиматами на местах" президент Токаев тогда сходу наказал сразу с десяток высоких чинов. А с каких ещё ведомств стоило бы серьёзно спросить? Смотрите в новом выпуске программы "Асык".
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