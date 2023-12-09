Кого будут судить по делу о смерти горняков на шахте Костенко

Предварительные результаты расследования аварии на шахте имени Костенко в Карагандинской области прокомментировали в Генеральной прокуратуре РК, передаёт BaigeNews.kz.

В ведомстве напомнили, что 28 октября 2023 года в подземных горных выработках угольной шахты имени Костенко АО "Арселор Миттал Темиртау" произошла серия взрывов, повлекшая гибель 46 и причинение увечья 28 шахтёрам.

"Досудебное расследование по данному факту осуществляется специальными прокурорами Генеральной прокуратуры с участием сотрудников МВД, АПК, АФМ и МЧС. Установлено, что взрыв первоначально возник на участке добычи угля лавы №48К3-запад от воспламенения исходящей из нижележащего угольного пласта К2 метановоздушной смеси, источником которого стало механическое искрообразование от работы забойного скребкового конвейера. Данный взрыв повлёк последующую череду взрывов в выработках шахты угольной пыли, концентрация которой значительно превышала допустимые нормы. Расследованием установлено, что при эксплуатации шахты допущены многочисленные нарушения правил промышленной и пожарной безопасности, а также охраны труда, непосредственно связанные с трагическим событием", — говорится в сообщении Генпрокуратуры.

В ведомстве уточнили, что на настоящий момент к уголовной ответственности по части 3 статьи 277 Уголовного кодекса (Нарушение правил безопасности при ведении горных работ) привлекаются руководящий и инженерно-технический состав шахты в количестве семерых человек, подозреваемые в необеспечении мер безопасности при добыче угля.

"Подозреваемые в порядке статьи 128 УПК водворены в ИВС ДП по Карагандинской области. В рамках расследования также будет дана правовая оценка должностным лицам АО "АрселорМиттал Темиртау" и департамента промышленной безопасности МЧС по Карагандинской области не обеспечивших должный контроль за безопасным функционированием шахты", — сообщили в Генпрокуратуре.

Расследование продолжается и находится на особом контроле ведомства.

Ранее состоялось итоговое заседание правительственной комиссии по расследованию причин трагедии. Определена стопроцентная вина работодателя, установлено 19 ответственных лиц, допустивших нарушения требований безопасного ведения работ.