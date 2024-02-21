Кого будут наказывать за высадку детей-безбилетников из автобусов

В мажилисе в первом чтении одобрили поправки, направленные на защиту прав и законных интересов женщин и детей. Теперь ответственность за высадку из автобуса детей до 14 лет будут нести водители, кондукторы, а также родители, если будут нарушения с их стороны, передаёт BaigeNews.kz.

"У меня возникает вопрос по двум нормам, первое — это введение административной ответственности за буллинг в отношении детей, вторая — по введению адмответственности за высадку из общественного транспорта несовершеннолетнего, следующего без сопровождения законного представителя. Как будут реализованы эти нормы? К примеру, если из автобуса высадили ребенка, то на кого будет возлагаться штраф — на водителя, контролера или родителя, который отправил ребенка без денег?", - спросила депутат Каракат Абден.

Вице-министр просвещения Едил Оспанов ответил ей, что будет усилена отвественность родителей.

"Есть факты буллинга, и в целях недопущения этих моментов мы усилим ответственность родителей за поведение детей. Также в КоАП мы рассматриваем ответственность родителей. В крупных городах, особенно зимой, имеются факты высадки детей из маршрутных автобусов. Здесь могут быть тяжелые последствия: ребенок может замерзнуть, в темное время суток он может каким-то другим рискам подвергаться. Мы вносим норму, которая усиливает ответственность за такие деяния: контролер и водитель будут ответственны в таких случаях, если они будут", - сказал Едил Оспан.

На заседании правительства присутствовал и замминистра МВД Игорь Лепеха. Он добавил, что ведомство с Минпросвещением на уровне НПА будет разрабатывать механизм взаимойдествия.

"Если какие-то малозначительные вещи совершены, то они будут решаться на уровне школ и педагогических коллективов, а когда уже наступают серьезные последствия, когда образует состав административного правонарушения, то тогда мы будем привлекать родителей. Но это тоже запрос общественности. Думаю, эта мера нужна и думаю, она также имеет больше профилактический характер, чтобы остановить эту тенденцию", - сказал Лепеха.