Многолетнюю проблему Нуринского группового водопровода, обеспечивающего питьевой водой более 20 населённых пунктов в Акмолинской области, подняли в рамках правчаса в Мажилисе. Депутат Айна Мусралимова обратилась с запросом к министру водных ресурсов и ирригации Нуржану Нуржигитову, потребовав назвать конкретные сроки завершения реконструкции изношенного объекта, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"Этот водопровод, введённый в эксплуатацию ещё в 70-х годах, обеспечивает водой пять районов области. Сегодня идут работы по реконструкции, замене сетей, но не такими темпами, как хотелось бы. Жители продолжают страдать от нехватки воды, перебоев в подаче. Избиратели массово обращаются к депутатам с просьбой решить вопрос. Два года назад на него обращал внимание и председатель Мажилиса. Когда будет полностью решена проблема с обеспечением питьевой водой?", – подчеркнула Мусралимова.

В ответ министр подтвердил, что ситуация действительно остаётся сложной. В 2023 году из резерва правительства было выделено около 6 млрд тенге, за счёт которых началась масштабная замена магистральных сетей – порядка 162-192 километров.

"Также мы начали работы на головном сооружении – это восемь скважин, из которых подаётся вода. Их дебета не хватает, поэтому дополнительно предусмотрено ещё 12 скважин. В прошлом году пробурили четыре, в этом – продолжим. Из республиканского бюджета на 2024 год выделено ещё около 4,7 млрд тенге. Первый этап реконструкции – магистральный канал – планируем завершить полностью в этом году. Окончательное завершение всего проекта стоит на 2027 год", – заявил Нуржигитов.

Министр добавил, что параллельно Комитет водного хозяйства разрабатывает проектную документацию по отводным каналам для шести сёл и внутренним сетям для четырёх населённых пунктов. Эти проекты находятся либо на экспертизе, либо будут переданы в неё в ближайшее время. Работы планируют продолжать поэтапно до 2028 года, в зависимости от объёмов финансирования.