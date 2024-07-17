Когда ждать возвращения Шавката Рахмонова: сделано официальное заявление

Менеджер топового казахского бойца, который выступает в полусреднем весе UFC, Шавката Рахмонова Саят Абдрахманов рассказал, когда его подопечный планирует провести следующий бой в лиге, передает BaigeNews.kz со ссылкой на championat.com.

"Шавкат настроен на осень. Сейчас, с учётом травмы Джека Делла Маддалены, имеет смысл подождать, как пройдёт титульный поединок. Уже после этого планировать следующий бой для Шавката. Будет ли его следующим соперником Маддалена? Нет, Джек самоустранился на данный момент. У нас нет приоритета его ждать. Наша цель — заполучить претендентский статус", — сказал Саят в интервью YouTube-каналу "Вестник ММА".

Напомним, в главном поединке турнира UFC 304 в октагоне встретятся действующий чемпион UFC в полусреднем весе англичанин Леон Эдвардс и топовый палестинский боец Белал Мухаммад.

Шавкат Рахмонов имеет в своём активе 18 побед, каждая из которых была одержана досрочно. В последнем поединке, который состоялся на турнире UFC 296, Шавкат Рахмонов задушил во втором раунде Стивена Томпсона.