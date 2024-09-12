Когда ждать восстановления разрушенного до основания аэропорта Аркалыка

Вопрос о восстановлении аэропорта Аркалыка – города на юге Костанайской области – в этом году заговорили на уровне Парламента. В начале сентября запрос по этому поводу озвучил депутат мажилиса от фракции партии AMANAT Берик Бейсенгалиев. Он попросил разобраться в этом вопросе до конца 2025 года. Но насколько реальны такие сроки и какой нужен бюджет на восстановление целой структуры, почти полностью разрушенной 26 лет назад, выяснял корреспондент BaigeNews.kz.

В своём запросе мажилисмен сослался на Послание народу Казахстана, в котором президент страны назвал транспорт и логистику приоритетными направлениями. Бейсенгалиев напомнил, что ещё в декабре прошлого года группа депутатов уже интересовалась вопросом восстановления аэропорта Аркалыка, который в своё время был продан в частные руки, а потом снесён. Тогда в правительстве ответили, что в целях оживления социального развития Торгайского региона местный бюджет выделил 9,5 миллиона тенге на проведение обследования взлётно-посадочной полосы, аэропорта и аэропортовой инфраструктуры для восстановления работы воздушной гавани. А целесообразность этой работы планировали определить.

С тех пор прошёл год и мажилисмен решил снова поднять вопрос восстановления аэропорта Аркалыка.

"Предварительное обследование провели. И выяснили, что взлётно-посадочная полоса подлежит ремонту, а здание аэропорта – нет. Его нужно строить с нуля, – сообщил заместитель акима Аркалыка Абзал Ташимов. – Инфраструктуру передали на баланс областного управления пассажирского транспорта и автомобильных дорог, поэтому по деньгам на ПСД и строительство вопросы нужно задавать им".

Ташимов пояснил, что такого большого здания на 200 посадочных мест, как было 26 лет назад, уже точно не будет. Максимум будут строить зал до 75 мест, что соответствует требования по развитию малой авиации.

Тему развития малой авиации в начале этого года активно обсуждали в министерстве транспорта во время рабочего совещания. Главная задача – это восстановление малых аэропортов в регионах, подобных Аркалыку. А главная цель – за счёт развития малой авиации связать наиболее отдалённые от областных центров населённые пункты. Если говорить об Аркалыке, то с Костанаем его связывает всего одна дорога – автомобильная и железнодорожная.

Итогом совещания по развитию малой авиации стало поручение главы Минтранса рассмотреть вопрос строительства и реконструкции аэропортов в таких городах, как Урджар, Ушарал, Зайсан, Катон-Карагай, Каркаралы, Улытау и Аркалык.

В Аркалыке эту идею восприняли хорошо. Ведь авиарейсы планируют по маршрутам Аркалык-Костанай, Аркалык-Астана. Стоимость билетов будут субсидировать, поэтому цена авиаперелётов будет вполне доступной – в пределах 13-15 тысяч тенге.

Если учесть, что Аркалык расположен в 500 километрах от Костаная, и чтобы до него добраться, людям нужно ехать целый день в поезде или несколько часов на машине, то цена адекватная. А в плане удобства передвижения для жителей отдалённого Торгайского региона восстановление регулярных авиарейсов с областным центром и столицей – отличная перспектива.

Правда, довольно отдалённая.

"Вопрос восстановления аэропорта Аркалыка стоит давно в рамках программы восстановления малой авиации, – подтвердил заместитель руководителя управления пассажирского транспорта и автодорог Костанайской области Булат Сейдахметов. – На данный момент есть только результаты обследования, проектно-сметной документации нет, бюджет никто не просчитывал. Сроки восстановления – тоже, но до конца 2025 года восстановить разрушенный до основания аэропорт – точно нереально".

По словам Сейдахметова, только на разработку проектно-сметной документации уйдёт около года, плюс около полугода на проведение экспертизы, а само строительство займёт, как минимум, года два. Итого 4-5 лет потребуется на возведение аэропорта с нуля и сдачу его в эксплуатацию.

Заместитель руководителя управления добавил, что сегодня в Костанае был с рабочим визитом министр транспорта Марат Карабаев. Отвечая на вопрос о примерной сумме восстановления здания аэропорта Аркалыка, он назвал цифру в семь миллиардов тенге, уточнив, что это очень приблизительные расчёты.

Аэропорт Аркалыка был построен в 1970 году и использовался до 1998 года, когда город являлся административным центром Тургайской области. Аэропорт мог принимать Ту-154 и Ил-76, а также вертолёты всех типов. В советское время с аркалыкского аэродрома курсировали рейсы в большинство городов Казахстана и даже в Москву. Рейсы выполнялись и по всем местным направлениям.

Но когда область упразднили, Аркалык стал обычным районным центром, а позже и вовсе превратился в один из самых депрессивных городов региона. Аэропорт закрыли, он стал разрушаться, его продали в частные руки, но это не спасло, а только ухудшило ситуацию. В итоге здание полностью разрушили.

Удастся ли его восстановить за счёт программы развития малой авиации и в какие сроки – сказать пока сложно. Но очевидно, что жители отдалённого Торгайского региона от реконструкции воздушной гавани остались бы только в прибыли.