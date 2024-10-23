Когда завершится строительство одной из важных веток железных дорог в РК?
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В национальной компании КТЖ сообщили, что для завершения строительства второго пути на участке Достык – Мойынты осталось уложить 200 км рельсов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу перевозчика.
"Уже построено 635 км, 62 моста и установлено 242 трубы, планируется открытие движения на отдельных участках до конца года.
Параллельно строится железная дорога в обход Алматы, выполнено 75% земляных работ, начата укладка рельсов", ― отмечено в сообщении.
В Туркестанской области готовится укладка новой линии Дарбаза – Мактаарал. Всего для строительства 152 километров пути строителям необходимо переработать порядка 10 тысяч кубометров грунта.
"Проекты увеличат пропускную способность и транзитный потенциал, окажут социально-экономическое влияние. Строительство ведут отечественные подрядчики, задействовано 5 000 человек и 1 300 единиц техники", ― добавили в нацкомпании.
В КТЖ намерены приобрести 150 тысяч тонн рельсов и 2 млн железобетонных шпал для реализации проектов.
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