Когда завершат ремонт у Государственного музея в Алматы

Акимат Алматы в одностороннем порядке расторг договор с подрядной организацией - ТОО "Строительная компания "ШАХ", выполнявшей работы по реконструкции сквера у Государственного музея. Объект должны были сдать ещё в 2023 году, передаёт BaigeNews.kz.

Подрядчику неоднократно направляли уведомления претензионного характера в связи с отставанием от графика и некачественным выполнением работ. В июне 2023 года подан иск в суд о признании стройкомпании недобросовестным участником госзакупок, взыскании неустойки и выполнении обязательств в полном объёме, согласно условиям и требованиям договора.

После длительных разбирательств Специализированный межрайонный экономический суд Алматы в ноябре прошлого года обязал ТОО "Строительная компания "Шах" завершить работы, в том числе отремонтировать фонтан. Однако подрядчик каких-либо мер для этого не предпринял.