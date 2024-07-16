Когда завершат ремонт у Государственного музея в Алматы
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Акимат Алматы в одностороннем порядке расторг договор с подрядной организацией - ТОО "Строительная компания "ШАХ", выполнявшей работы по реконструкции сквера у Государственного музея. Объект должны были сдать ещё в 2023 году, передаёт BaigeNews.kz.
Подрядчику неоднократно направляли уведомления претензионного характера в связи с отставанием от графика и некачественным выполнением работ. В июне 2023 года подан иск в суд о признании стройкомпании недобросовестным участником госзакупок, взыскании неустойки и выполнении обязательств в полном объёме, согласно условиям и требованиям договора.
После длительных разбирательств Специализированный межрайонный экономический суд Алматы в ноябре прошлого года обязал ТОО "Строительная компания "Шах" завершить работы, в том числе отремонтировать фонтан. Однако подрядчик каких-либо мер для этого не предпринял.
"В связи с бездействием компании Управлением экологии и окружающей среды Алматы договор с ТОО "Строительная компания "Шах" расторгнут в одностороннем порядке. Готовится конкурсная документация для определения новой подрядной организации для завершения работ по реконструкции фонтана в срок до конца года", - сообщили в акимате.
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