Когда завершат работу этноаулы в Астане

В рамках V Всемирных игр кочевников в Астане работают пять этноаулов. Они расположены на территориях ипподрома "Казанат", монумента "Қазақ елі", парка "Ататюрк", монумента "Байтерек" и Центрального парка. Этноаул "Көшпенділер Әлемі" завершит работу 13 сентября в 19:00, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт столичного акимата.

Этноаул "Көшпенділер Әлемі" расположен на территории площадью 10 гектаров вблизи ипподрома "Казанат". Аул раздел`н на несколько частей: Центральная площадь, детская игровая площадка для национальных игр, палатка для народной музыки, Музей кочевых цивилизаций под открытым небом, спортивные мероприятия, национальная кухня, главная сцена, особый город с этнопоселениями регионов, ремесленниками и Восточным рынком.

На территории этноаула организован восточный рынок, где можно найти множество сувениров. Свою продукцию представляют более двухсот ремесленников страны.

На территории этноаулов, которые расположились у монумента "Қазақ елі", парка "Ататюрк", монумента "Байтерек" и Центрального парка установлены юрты, где организована продажа национальных сувениров, сделанных ремесленниками. В палатках представлены национальные блюда (иримшик, жент, тары,талкан, курт) и напитки (кумыс, шубат).

Также действуют фотозоны, организована продажа картин, посвящённая кочевому наследию Казахстана.

Этноаулы будут работать по следующему графику:

На территории района Есиль этноаул открылся на площади у монумента "Байтерек". Работает с 11:00 до 23:00. Завершает работу 15 сентября.

В районе "Алматы" этноаул расположен у монумента "Қазақ елі". Он открывается с 10:00 и работает до 23:00. Завершает работу 14 сентября.

На территории района Байконыр этноаул организован в парке "Ататюрк". Он открыт с 15:00 до 20:00. Завершит работу 14 сентября.

На территории района Нура этноаул открылся в Центральном парке. Работает с 12:00 до 20:00. Закроется 13 сентября.

14 сентября этноаулах у монумента "Қазақ елі", в парке "Ататюрк", у монумента "Бәйтерек" и в Центральном парке будут организованы концертные программы. Они пройдут с 18:00 до 20:00.