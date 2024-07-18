Когда завершат газификацию Астаны

Строительство газораспределительных сетей в Астане разделено на три очереди. Когда весь частный сектор переведут на голубое топливо, сообщил министр энергетики Алмасадам Саткалиев на встрече с жителями, передаёт BaigeNews.kz.

По его словам, при численности населения 1,4 миллиона человек подлежат к газификации жилища 300 тысяч человек, расположенные на окраинах города.

В 2021 году завершено строительство первой очереди и пусковых комплексов второй очереди. В результате доступ к природному газу получили порядка 12,2 тысячи абонентов или более 200 тысяч человек. Также, переведены на газ 16 котлов ТЭЦ-1, 2.

В 2023 году завершена вторая очередь газификации. Подведены газопроводы к районным котельным "Юго-Восток", "Туран", "Тельмана" и к ж/м "Ильинка", "Тельмана", "Пригородный", Family Village, "Ондирис", "Караоткель".

"По строительству газораспределительных сетей ведутся следующие работы: по массивам Family Village и "Чубары" ведутся строительно-монтажные работы, "Ильинка" и "Тельман" в июле получены положительные заключения госэкспертизы, финансирование проектов будет рассмотрено в рамках уточнения республиканского бюджета на 2024 год и формирования на 2025-2027 годы", - сообщил министр.

В массивах "Пригородный" и "Ондирис", по его словам, ведётся разработка проектно-сметной документации с получением заключения госэкспертизы в конце 2024 года.

В этом году из республиканского бюджета и средств АО "ФНБ "Самрук-Казына" выделено 10,5 миллиарда тенге на реализацию третьей очереди газификации, предусматривающей строительство газораспределительной станции мощностью 350 тысяч кубометров в час для обеспечения столицы дополнительным объёмом газа.

На продолжение строительства газораспределительных сетей в ж/м "Чубары" предусмотрено 188,7 миллиона тенге.

Газификация Астаны, по словам министра, ведётся согласно утвержденной Дорожной карте и будет завершена к 2025 году.