Заместитель акима Астаны Ерсин Отебаев в кулуарах мажилиса рассказал о последних новостях, касающихся проекта легкорельсового транспорта (LRT). По его словам, проект запустят в тестовом режиме, а в полном объеме он начнет работать со следующего года, передает BaigeNews.kz.

"Это тестовый режим. Мы запускаем его в этом формате, а с следующего года он начнет работать полноценно", – сообщил Отебаев.

Изначально планировалось использовать поезда на монорельсовой и магнитной системах. Однако этот план был изменен, и теперь поезда будут двигаться по обычным рельсам. В настоящее время ведется подготовка к их запуску. Отебаев отметил, что внесенные изменения не повлияли на стоимость проекта.

"Установленная цена остается неизменной, объем работ не сокращен. Несмотря на рост цен на строительные материалы, изначально утвержденная стоимость проекта сохраняется", – отметил Отебаев.

По словам Ерсина Отебава, с начала реализации проекта было израсходовано около 800 миллионов долларов. Дополнительное финансирование также запланировано.

"Необходимые средства предусмотрены, и по мере их выделения работы продолжаются. В настоящее время основную часть работ выполняет китайская компания, а местные органы также участвуют в процессе", – добавил заместитель акима.

Отебаев подчеркнула, что проект LRT в Астане является одной из ключевых инфраструктурных инициатив, направленных на улучшение транспортной системы города.

"Мы видим, что работа идет. Да, еще есть недочеты, но проект реализуется, и мы будем держать ситуацию под контролем", – заверил Отебаев.

Также он сообщил, что в дальнейшем будут предоставлены дополнительные сведения о ходе его реализации.