Когда запустят вагоны LRT и во сколько это обойдется бюджету прокомментировали в CTS

LRT является самым скандальным транспортным проектом в Казахстане. Его строительство на протяжении многих лет сопровождается делами о хищениях. Продолжительное время долгострой простаивал и только в прошлом году его стали достраивать. О сроках завершения строительства LRT и финансировании BaigeNews.kz cообщили в "City Transportation Systems".

Завершение строительства LRT планируется в 2025 году с началом эксплуатации в 2026 году, при условии его своевременного финансирования. Как сообщили в компании, на данный момент возведены все предусмотренные 799 опор эстакадного пути легкорельсового транспорта. Эстакадная часть до конца года будет завершена.

На вопрос о том, на какие сроки рассчитано строительство и какова его стоимость в компании ответили так:

"Объект строится без каких-либо этапов, общая стоимость контракта 1 млрд 880 млн долларов".

В компании также сообщили, что для закупки вагонов для линий LRT ведутся переговоры с CRRC Tangshan Co., Ltd. — производитель подвижного состава, расположенный в городе Таншань, провинция Хэбэй КНР.

Что касается рабочих мест, то как сообщили в компании, то в пиковый летний сезон было задействовано 2,5 тысяч рабочих. Сколько из них составляют иностранцы в "City Transportation Systems" не уточнили, подчеркнув, наимом работников напрямую занимается генеральный подрядчик китайская компания "China Railway Asia-Europe Construction".