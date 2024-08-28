Когда запустят прямые рейсы из Казахстана в США

В штаб-квартире ИКАО в Монреале состоялись переговоры между Министерством транспорта РК и Федеральной авиационной администрацией США (FAA) по открытию рейсов в Нью-Йорк, передаёт BaigeNews.kz.

В ходе встречи стороны договорились приложить все усилия для запуска прямых рейсов между двумя странами и обсудили вопросы своевременной поставки воздушных судов и получения слота.

"Планируется запустить прямой рейс в США в конце 2025 года. Ожидается, что рейсы будут выполняться с частотой два раза в неделю (как минимум)", - сообщили в Минтранспорта.

Параллельно с 26 по 30 августа в Астане экспертами FAA начата работа по предварительной оценке безопасности полетов (IASA) для получения Категории 1 (CAT1), необходимой для запуска прямого авиасообщения между РК и США.