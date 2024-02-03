Когда запустят прямой авиарейс между Казахстаном и США

О предположительных сроках запуска прямого авиарейса между Казахстаном и США рассказал посол США в РК Дэниел Розенблюм, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Kazinform.

Он отметил, то запуск данного авиарейса — сложный процесс.

"Авиакомпании должны располагать соответствующими бортами, а у Air Astana этих бортов пока нет. Они в процессе приобретения, это займёт время. Также существует огромное количество проверок и процедур, которые должны быть проведены нашими авиационными властями", — сказал посол в кулуарах инвестфорума "Защита прав инвесторов".

По его словам, прямой авиарейс между Казахстаном и США предположительно появится в 2025 году.