Когда запустят прямой авиарейс между Казахстаном и США
Сегодня, 00:33
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Сегодня, 00:33Сегодня, 00:33
129Фото: pixabay / иллюстративное фото
О предположительных сроках запуска прямого авиарейса между Казахстаном и США рассказал посол США в РК Дэниел Розенблюм, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Kazinform.
Он отметил, то запуск данного авиарейса — сложный процесс.
"Авиакомпании должны располагать соответствующими бортами, а у Air Astana этих бортов пока нет. Они в процессе приобретения, это займёт время. Также существует огромное количество проверок и процедур, которые должны быть проведены нашими авиационными властями", — сказал посол в кулуарах инвестфорума "Защита прав инвесторов".
По его словам, прямой авиарейс между Казахстаном и США предположительно появится в 2025 году.
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