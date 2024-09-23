Когда закон требует перемен: Роль Конституционного Суда в обновлении правовой системы

Сколько обращений принял Конституционный суд Казахстана с момента своего воссоздания и насколько люди удовлетворены работой органа, рассказала его председатель Эльвира Азимова в большом интервью BaigeNews.kz. Почему по некоторым вопросам судьи вынуждены отказывать людям в рассмотрении? И причем тут правовая грамотность? Подробнее об этом и не только узнаете из нашего разговора.

- Эльвира Абилхасимовна, хотелось бы начать интервью с недавенго Послания Главы государства. Что Вам больше всего запомнилось из выступления президента?

- Я хочу сказать, что речь президента ярко подтверждает продолжение той политики, о которой он заявил с самого начала вступления на свою позицию. Это политика справедливого Казахстана. Я думаю, это главный концепт. Вопрос в том, как мы понимаем это? И, самое главное, что он обозначил важные позиции этой концепции: закон и порядок, экономический рост и общественный оптимизм. С точки зрения вопросов, что были затронуты, я думаю важно, чтобы было понимание не только со стороны госорганов, но и со стороны казахстанцев. С точки зрения, что ожидать от государственной власти? Каким образом можно мониторить ту или иную ситуацию? Потому, что очень важное внимание было уделено вопросам налоговой и тарифной политики, поддержки малого и среднего бизнеса, а также статистики. Принятие любого государственного решения, разработка тех или иных актов всегда связана с пониманием реальной картины, а ее отражают данные. Думаю, что Послание также будет связано с тем, что в вопросах официальной статистики, её формирования также будет ряд изменений нацеленных на усиление этой политики, сбора достоверных данных и охвата как можно большего круга вопросов, которые так или иначе позволяют прогнозировать не только правовые какие-то решения, но и практику применения. С точки зрения оценки эффективности.

Например, мы как Конституционный суд смотрим не просто на соответствие Конституции тех или иных законов, по сути это правовой мониторинг. То есть, был принят когда-то закон и через определённое время гражданин или субъект власти обращается и поднимает вопрос: соответствует этот закон или нет Конституции? В порядке подтверждения приводит конкретный случай, как проявил себя закон на практике, насколько он позволил человеку защитить свои права? Поэтому с этой позиции очень важно, чтобы такой мониторинг проводился всегда. Наверное, вопрос как раз не только статистики и разработки эффективных решений, но и часть политики концепции закона и порядка. Мы часто говорим, что имеем право. Но, увы, не всегда понимаем, что такие же права имеет другой человек. Мы, часто говоря о том, что в Конституции предусмотрены гарантии защиты наших прав, не всегда говорим, что уважение прав другого человека - это тоже часть правозащитной политики, заложенной в Конституции.

- Меньше года осталось до того как наш Основной закон отметит тридцатилетний юбилей. Как Вы считаете, поменялось ли восприятие Конституции в обществе за это время? Насколько я могу проследить, люди всё чаще стали даже в разговорах употреблять слово "Конституция" и говорить о своих правах.

- Конституция, как Основной закон любой страны всегда является важной частью понимания и формирования общественной культуры. Не только государственной политики. С этих позиций говорить, что раньше упоминаний о Конституции было меньше, наверное, нельзя. Для нас с вами в качестве источника подтверждения упоминаний являются средства массовой информации. Статьи, каких с момента принятия Конституции было немало. А если говорить о том, как в общественном сознании трансформировалось, всё-таки в нашу жизнь интернет и соцсети вошли намного позже, гражданских позиций мы видим больше благодаря технологиям. Оценивать с этих позиций, что сейчас говорят больше, не совсем правильно. Другой вопрос, чаще ли мы стали обращаться к Конституции и другим законам в повседневной жизни? Да. Потому, что появился институт общественной петиции. Вы видите, в этом плане консолидацию личных мнений. Когда одно мнение - это один вопрос, но 50 тысяч мнений по одному вопросу – уже формирование общественной культуры. Это то, к чему мы с вами движемся. И отнюдь не высокопарные слова "патриотизм" и "гражданственность". Они как раз являются теми инструментами, что позволяют обществу активно участвовать. Это раньше воспринималось, может быть, только как выборы. Когда вы идёте на выборы и голосуете. Но сейчас это еще и какие-то небольшие проекты, что позволяют людям влиять на управление и высказывать своё мнение, которое в итоге становится главным при принятии решений. Допустим, это достаточно серьёзные вопросы, связанные с теми или иными экономическими проектами в регионах. Со строительством дороги или же с какими-то иными решениями Правительства, что мы сейчас видим на примере общественных петиций.

- Воссоздание Коснтитуционного Суда стало одним из новшеств обновлённой Конституции. Работает суд уже больше полутора лет. Как продвигается деятельность этого органа? Сколько человек уже обратилось и насколько удовлетворены граждане работой?

- Цифра по обращению граждан не отражает уровень удовлетворённости в целом. Интересы человека и интересы группы людей в разных общественных отношениях могут быть разнообразны. Не все обращения граждан в Конституционный суд могут быть показателем удовлетворенности или неудовлетворенности. Но они составляют часть, которая ярко отражает уровень правовой культуры граждан. Сегодня, по истечении года и девяти месяцев, к нам обратилось более семи с половиной тысяч граждан. Это ещё раз подтверждает, насколько люди понимают, что закон должен быть тем инструментом, в котором изначально заложены цели защиты.

Конечно, не все поднимаемые вопросы становятся предметом уже конкретного конституционного производства. Когда мы по существу оцениваем насколько тот или иной закон соответствует или не соответствует Конституции. Причём проводим такую оценку соответствия не только в отношении законов, которые принимаются Парламентом, но и других нормативных правовых актов. Вплоть до приказов принимаемых местными и центральными исполнительными органами. Многие обращения не связаны с проверкой такого соответствия конституционно закреплённым гарантиям защиты со стороны граждан. Но связаны с несогласием граждан с конкретными действиями должностных лиц, принятыми судебными решения и приговорами, если это касается уголовных дел. Такие вопросы не являются предметом рассмотрения Конституционного суда. Мы оцениваем только ситуацию, которую описал гражданин. Это является сопутствующим обстоятельством, а по сути, оценивает именно сам нормативный правовой акт: насколько в нем орган или должностное лицо соблюдало конституционные гарантии. И в этом ключе конечно из этих семи с половиной тысяч обращений лишь небольшая часть стала предметом конституционного производства.

Но если мы обратимся к международной практике, то Конституционный суд в случаях, когда обращение не является предметом его рассмотрения, может дать соответствующее разъяснение гражданину. О том, как понимать и использовать те или иные правовые инструменты защиты. Ведь иногда бывает, что человек не до конца их использовал. В аппарате Конституционного суда есть большой штат сотрудников, которые являются юристами. Они дают разъяснения правового характера. Более того мы позитивный опыт переняли у наших коллег из других Конституционных судов, поэтому к таким разъяснениям привлекаем юридических консультантов. Особенно это важно для тех, кто приезжает из регионов. Несмотря на существующие онлайн-дистанционные форматы связи, когда можно обратиться гражданину не только в Конституционный суд, но и в государственные органы, некоторые люди, особенно пожилого возраста, хотят иметь зрительный контакт. Буквально увидеть, как составлять исковые заявления. Это вопросы правового просвещения и правовой культуры. Мне очень импонирует, что сегодня министерство юстиции вернуло себе функцию по координации этой политики, именно по правовому просвещению. Важно, чтобы у наших граждан было понимание вообще для чего тот или иной закон нужен, что он под собой несёт?

- А если говорить о доверии? Вот появился воссозданный Конституционный суд, о котором раньше допустим, люди не слышали. Для них это был абсолютно новый орган. Как быстро удалось получить доверие граждан?

- Этот вопрос я часто слышу и хочу сказать так: мы должны каждый день его ставить у себя в повестке именно номером один. На самом деле это оценка эффективности работы госоргана. В данном случае если к нам обращаются даже по тем вопросам, что не относятся к компетенции Конституционного суда, в определённой степени это предмет для анализа ситуации. Почему гражданин обратился не в тот орган, который уполномочен это рассматривать, а пришёл к нам? Это не говорит, что институты работают плохо. Я уже упомянула о вопросе правовой культуры. Иногда просто не все мы являемся юристами, но знать определённые законы, которые касаются нашей жизнедеятельности, мы должны. Это наши с вами ежедневные потребности, интересы и права. И в этом ключе вопрос доверия для нас всегда важен. Но то, что люди начали обращаться с первых дней – это подтверждение, что они внимательно отслеживают политические решения и реформы. С самого начала у нас уже было более 500 обращений. Это вопрос о том, что даже с другой стороны людям было интересно, каким образом этот институт может влиять на решения других. При этом мы, когда посмотрели опыт наших коллег, то в принципе количество обращений, которое идёт в Конституционный суд Казахстана, в соотношении к общему числу населения, это оказывается нормальное явление. То есть статистика примерно такого соотношения есть даже в других развитых странах.

- Какое из обращений Вы запомнили больше всего?

- Честно говоря, у нас каждое обращение самое яркое. В целом, те обращения, которые приняты к производству, а их чуть больше 250, касаются разных правоотношений и законов. В том числе и вопросы уголовного законодательства, административного, гражданского. Но с точки зрения, наверное, не яркости, а вопросов, которые поднимают граждане, важно отметить обращения, требующие оперативного реагирования, то есть связанные с уголовным и уголовно-процессуальным законодательством. Поскольку в этой сфере больше всего поднимаются вопросы об ограничении прав гражданина и применения закона, именно в плоскости карательного механизма, принуждения. Но это вопрос, относящийся не к нам, а к конкретным судам и правоохранительным органам, поскольку в любом случае в таких обращениях в первую очередь речь идёт о принятых приговорах. Для нас, тем не менее, вопросы сегодня поднимаются те, которые ранее неоднократно затрагивали адвокаты и те люди, что оказывались в плоскости уголовного законодательства. Иными словами, связанные с расширением полномочий действующих судов по уголовному законодательству. Именно с точки зрения рассмотрения обращений связанных с обжалованием принятых приговоров.

Из последних дел, которые вызывали интерес, был вопрос, связанный с проведением геномной экспертизы. Он касался усыновления. У нас законодательство предусматривает упрощённый порядок усыновления в определённых жизненных ситуациях, когда ребёнок нуждается в опеке, в попечительстве в силу обстоятельств, когда он лишён внимания именно биологических родителей. Было такое требование, как обязательное проведение генетической экспертизы до начала обращения в суд. В том случае если вы являетесь, так скажем, не биологическим родителем, а ваша супруга является биологической матерью и вы усыновляете ребенка, которого она родила, то вы должны доказать, что мама и ребёнок связаны между собой. Это было сделано в своё время после длительного обсуждения как предупреждение вопросов торговли детьми. Вполне объяснимое решение. С другой стороны в определённой степени это является некоторым ограничением вашего права на обращение в суд. Потому что, если есть явные обстоятельства в лице свидетелей, в лице, допустим, третьих лиц, которые могут подтвердить ваше родство, а у вас есть соответствующие документы подтверждающие родство ребенка с матерью, почему бы и не ограничиться этими способами? А если есть сомнения в недостаточности и необходимости предоставления доказательств, тогда суд уже может назначить генетическую экспертизу. Для нее требуются определённые расходы со стороны заинтересованных лиц и мы сказали, что это суд должен убедиться, достаточно или недостаточно доказательств. Он может назначить экспертизу, но она не должна быть пропуском для вашего обращения в суд. Конституция гарантирует доступ к правосудию, что вы можете защищать свои права, именно обращаясь в суд. Соответственно мы сказали: это несоразмерное условие и его необходимо сделать частью судебного правосудия.

- В июне Вы выступили в Парламенте с посланием о состоянии конституционной законности в стране. Какие меры предлагает Конституционный Суд для устранения правовых пробелов, вызывающих ущемление прав граждан? Какие вопросы, затронутые в обращениях граждан, Конституционный Суд считает требующими дополнительного изучения законодателем?

- Обращение с посланием в целом предусмотрено Конституцией. Каждый год Конституционный суд по итогам своей деятельности будет готовить такие послания. Они будут озвучиваться на совместных заседаниях палат Парламента и доводиться до сведения всех соответствующих органов, как в лице министерства юстиции и Правительства, Главы государства, Генерального прокурора и так далее. Эти послания касаются нашего законодательства, естественно, мы делаем выводы и рекомендации с позиции тех обращений, что поступили к нам на рассмотрение. Речь идёт не только о тех, что стали предметом конституционного производства, но и о других обращениях граждан. В этом ключе предметом послания мы делаем так же вопросы, связанные в целом с системным подходом, то есть каким образом мы видим необходимость и важность усиления конституционного контроля. В послании этого года мы обозначили для депутатов Парламента при принятии законов чётко обозначать временные промежутки вступления в силу и применения закона. Ведь когда принимается тот или иной закон мы ведём речь не только о вновь возникающих общественных отношениях, которые теперь будут регулироваться. Мы должны понимать, что в плоскость этого закона попадают и те общественные отношения, которые были вчера и продолжаются сегодня. А поэтому очень важно, чтобы любые законы или приказы содержали чёткие положения, связанные с применением и вступлением в силу.

Второй момент, законы должны быть актуальными. То есть, соответствовать и времени, потребностям, интересам граждан и самой государственной политики. Поэтому мы считаем, что с этой позиции важно не просто исходить из интересов, поручений или сегодняшней ситуации, когда мы видим, что нужно урегулировать или ввести определённый алгоритм деятельности в той или иной ситуации. Мы говорим, что в этом случае при разработке законов обязательно в качестве источника для анализа нужно учитывать судебную практику и решение Конституционного суда, которое он вынес по тому или иному правовому вопросу. Поскольку судебная практика очень ярко может отражать ситуацию, когда тот или иной закон не сработал. Например, налоговое законодательство. Оно было предметом Послания Главы государства. О Налоговом Кодексе он дал соответствующее поручение по сроку его принятия. Мажилис Парламента буквально с начала своей сессии объявил о том, что он принял уже в работу сам проект. Если посмотреть на судебную практику, очень много вопросов и споров является предметом судебного рассмотрения именно связанных с применением налогового законодательства, в том числе связанные с участием малого и среднего бизнеса. Поэтому с этой точки зрения очень важно, чтобы законодатель при обсуждении соответствующего проекта Налогового кодекса или последующих обсуждениях тех или иных законов, всегда учитывал судебную практику.

- По Вашему мнению, каковы главные итоги работы Конституционного суда к этому времени?

- Я скажу так, итоги работы за год и девять месяцев подтверждают выверенность, правильность и точность принятия решений о создании такого института. Куда граждане могут обращаться и ставить вот такие глобальные вопросы, именно с точки зрения права и Конституции, поскольку это всё-таки Основной закон страны. Но с другой стороны нужно понимать, что это не просто правовой, но и политико-идеологический инструмент. То есть, он определяет концептуально базовые основы государственного и общественного устройства. В правовом плане Конституция является ориентиром для принятия решений политико-правового характера.