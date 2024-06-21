Когда Южная Корея упростит трудовые условия для казахстанцев

Сегодня порядка 13 тысяч казахстанцев работают нелегально в Южной Корее. Министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова сообщила, что сегодня проект меморандума по трудовой миграции согласован со всеми госорганами и находится на рассмотрении Минюста Южной Кореи, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Светлана Жакупова в кулуарах Мажилиса отметила, что меморандум между Казахстаном и Южной Кореей заключен в части упрощения сотрудничества при формировании политики в области занятости, безопасности труда и охраны здоровья. Казахстанская сторона полностью готова к тому, чтобы обучать казахстанцев, чтобы они уже профессионально и легально претендовали на работу в Южной Корее. Так, центры признания уже открываются в Алматы, Павлодаре, Туркестанской и Восточно-Казахстанской областях. Там будут готовить по востребованным в Корее профессиям и обучать корейскому языку.

"По меморандуму именно по трудовой миграции наша сторона со всеми госорганами согласовала. Министерство юстиции согласовало и через каналы МИД направлено в Южную Корею. Там их Министерство труда тоже согласовали и сейчас данный меморандум находится на рассмотрении Министерства юстиции Южной Кореи. Ждем согласования. Мы уже в принципе готовы", - сказала Жакупова.

Когда именно казахстанцам упростят трудовые условия, министр не знает.