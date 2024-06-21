Когда Южная Корея упростит трудовые условия для казахстанцев
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Сегодня порядка 13 тысяч казахстанцев работают нелегально в Южной Корее. Министр труда и социальной защиты населения Светлана Жакупова сообщила, что сегодня проект меморандума по трудовой миграции согласован со всеми госорганами и находится на рассмотрении Минюста Южной Кореи, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
Светлана Жакупова в кулуарах Мажилиса отметила, что меморандум между Казахстаном и Южной Кореей заключен в части упрощения сотрудничества при формировании политики в области занятости, безопасности труда и охраны здоровья. Казахстанская сторона полностью готова к тому, чтобы обучать казахстанцев, чтобы они уже профессионально и легально претендовали на работу в Южной Корее. Так, центры признания уже открываются в Алматы, Павлодаре, Туркестанской и Восточно-Казахстанской областях. Там будут готовить по востребованным в Корее профессиям и обучать корейскому языку.
"По меморандуму именно по трудовой миграции наша сторона со всеми госорганами согласовала. Министерство юстиции согласовало и через каналы МИД направлено в Южную Корею. Там их Министерство труда тоже согласовали и сейчас данный меморандум находится на рассмотрении Министерства юстиции Южной Кореи. Ждем согласования. Мы уже в принципе готовы", - сказала Жакупова.
Когда именно казахстанцам упростят трудовые условия, министр не знает.
"Мы вообще рассчитывали, что когда президент Южной Кореи приедет, мы уже подпишем. К сожалению, они не успели, и мы подписали меморандум о намерениях, чтобы уже была ответственность с южнокорейской стороны, для того, чтобы ускорить процесс подписания данного меморандума. К сожалению, по срокам я не могу сказать, это другое государство и, насколько мне известно, один госорган остался на согласовании", - отметила министр.
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