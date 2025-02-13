Коллектив "Ассамблея құрамасы" объединил представителей разных этносов Казахстана, которые шутят исключительно на казахском языке. О том, как появилась команда, с какими трудностями столкнулись ее участники и в чем заключается главная идея проекта, рассказал капитан "Ассамблея құрамасы" Фурхат Курбан. Подробнее – в материале корреспондента BaigeNews.kz.

История команды началась еще в 2017 году, когда Союз КВН Казахстана организовал международную игру "Жайдарман", собравшую команды из тюркоязычных стран. Тогда Фурхат вместе с единомышленниками создал команду, состоящую из узбекской молодежи Казахстана. Их выступление оказалось успешным, и вскоре президент Союза КВН Казахстана Есен Елеукен предложил сформировать коллектив, в который войдут представители разных национальностей страны.

"Жайдарман" – это популярная молодежная юмористическая лига в Казахстане, аналог КВН. В ней студенческие и молодежные команды соревнуются в юморе, импровизации и сценических выступлениях.

"В 2018 году мы впервые вышли на сцену фестиваля "Жайдаман – маусымашар", а в 2019 году участвовали в Кубке акима. Однако у нас возникли проблемы: некоторые игроки не в совершенстве владели казахским языком. Это стало нашей фишкой, но главная сложность заключалась не в языке, а в финансировании. Нам просто не хватало ресурсов. Спонсоров не было, и после нескольких игр команда фактически распалась", - вспоминает Фурхат.

Спустя годы он продолжал работать в Союзе КВН Казахстана на разных должностях, но мечта снова выйти на сцену не угасала. Все изменилось в прошлом году благодаря неожиданному повороту судьбы.

"Однажды я познакомился с инспектором секретариата АНК Администрации Президента РК Мухтаром Кульжаном. Он посоветовал собрать команду из представителей разных национальностей. Через месяц он снова связался со мной и сообщил, что нашел спонсоров. Это означало, что я могу начать формировать новую команду АНК. Тогда я понял: это мой шанс", - вспоминает Фурхат.

Формирование нового состава оказалось непростым. Однако в 2023 году в Жезказгане Фурхат заметил несколько талантливых игроков разных национальностей и пригласил их в проект. Так и появилась команда "Ассамблея құрамасы".

Сегодня в команде представлены узбеки, русские, казахи, корейцы, афроказахи, татары, немцы и турки. Однако в зависимости от тематики выступления состав может меняться.

"Мы не просто команда. Наша цель – показать, что представители разных народов могут свободно говорить на казахском языке и шутить на нем", - отметил капитан команды Фурхат.

В отличие от классических команд, чьи шутки строятся вокруг казахского менталитета, "Ассамблея құрамасы" смотрит на традиции, быт и общественные реалии глазами представителей разных народов. Это делает их юмор особенным, живым и актуальным.

Главный сценарист команды – известный квнщик Рамазан Фаилов, чемпион 2012 года. Также над шутками работает член команды Алиби Басаров. Подготовка к играм занимает минимум месяц. Над пяти минутами выступления работают авторы, режиссеры и редакторы.

"Мы очень ответственно подходим к процессу. Наш юмор – это не просто смех ради смеха, а мощный инструмент для популяризации межнациональной дружбы. Поэтому мы тщательно проверяем каждый сценарий", - пояснил Фурхат.

Ранее одной из главных проблем команды было отсутствие финансирования. Сегодня "Ассамблея құрамасы" поддерживается Ассамблеей народа Казахстана. По словам Фурхата, это позволяет им полноценно готовиться к играм.

"Мы составляем смету на каждую игру, а после предоставляем отчет. Но Ассамблея помогает нам не только деньгами, но и морально, психологически. Это большая поддержка", - признается Фурхат.

Команда уже успела завоевать признание зрителей. Однако главный вызов – не просто участвовать в играх, а выйти на высокий уровень и стать медийным проектом. В планах – участие в престижных лигах, развитие личных брендов участников и работа с новыми форматами.

Помимо этнического многообразия, команда выделяется подходом к юмору. Их шутки не только развлекают, но и заставляют задуматься о межнациональных отношениях, дружбе народов и месте казахского языка в обществе.

"В "Жайдармане" невозможно купить победу. В зале сидят 1500-2000 зрителей. Если их не рассмешишь, никто тебя не спасет. Судьи ставят оценки, но истинный победитель определяется реакцией зала", - поделился капитан команды Фурхат.

По его словам, особенность команды в том, что они не используют национальные костюмы и не копируют другие коллективы. Их главное оружие – казахский язык, который помогает объединять разные культуры.

"Наши шутки строятся на реальной жизни. 80-90% материала связано с межнациональными отношениями, но мы также шутим на бытовые темы, современные тренды", - рассказал Фурхат.

В этом сезоне команда обещает удивить зрителей свежими идеями, уникальными постановками и качественным казахоязычным юмором. Ведь их цель — не просто играть, а менять восприятие людей, делать общество более открытым и дружелюбным.