Когда введут в эксплуатацию трассу Астана-Алматы, рассказал глава Минтранспорта

Глава Минтранспорта Казахстана Марат Карабаев в Мажилисе озвучил сроки полного запуска трассы "Астана-Алматы", передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Журналисты указали на проблему ремонта автодорог республиканского значения. Они поинтересовались, когда завершатся проекты "Караганда-Алматы", "Талдыкорган-Усть-Каменогорск", "Ушарал-Достык" и другие.

"По "Ушарал-Достык" 180 км в этом году полностью завершаем, ввод в эксплуатацию в ноябре. Проект "Астана-Алматы" на всей протяженности 946 км в этому году полностью сдан – следующий год завершение, ввод в эксплуатацию. На следующий год будем работать, чтобы завершить. "Талдыкорган – Усть-Каменогорск" - 768 км в следующем году будет завершение", - сказал Марат Карабаев.

Он также рассказал, когда казахстанцам ждать новых вагонов.