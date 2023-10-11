Когда введут в эксплуатацию трассу Астана-Алматы, рассказал глава Минтранспорта
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Глава Минтранспорта Казахстана Марат Карабаев в Мажилисе озвучил сроки полного запуска трассы "Астана-Алматы", передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
Журналисты указали на проблему ремонта автодорог республиканского значения. Они поинтересовались, когда завершатся проекты "Караганда-Алматы", "Талдыкорган-Усть-Каменогорск", "Ушарал-Достык" и другие.
"По "Ушарал-Достык" 180 км в этом году полностью завершаем, ввод в эксплуатацию в ноябре. Проект "Астана-Алматы" на всей протяженности 946 км в этому году полностью сдан – следующий год завершение, ввод в эксплуатацию. На следующий год будем работать, чтобы завершить. "Талдыкорган – Усть-Каменогорск" - 768 км в следующем году будет завершение", - сказал Марат Карабаев.
Он также рассказал, когда казахстанцам ждать новых вагонов.
"Процент изношенности пассажирских вагонов составляет 48%. В этом году приобрели 50 новых вагонов. Заключили договор – в следующем году будет приобретено еще 100 вагонов, дополнительно ведем работу по приобретению еще 157 вагонов. В итоге, только в этом и следующем году будет приобретено 304 новых вагонов. Планируем также приобрести с 2025 года 537 современных европейских вагонов Stadler", - заявил министр.
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