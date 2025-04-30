В Алматы с 1 мая официально начинается сезон фонтанов, который продлится до 1 октября, передаёт BaigeNews.kz.

В течение этого периода фонтаны будут работать ежедневно с 8:00 до 23:00, за исключением дней, когда температура воздуха опускается ниже +5°C — в таких условиях их эксплуатация запрещена.

В 2025 году в городе будет запущено 56 фонтанов коммунальной собственности, включая 11 "сухих" фонтанов, встроенных в поверхность. Обслуживанием объектов занимается ТОО "Eco Almaty", подведомственное Управлению развития общественных пространств.

Перед запуском специалисты провели все необходимые подготовительные работы: очистили чаши и прилегающие территории, провели дезинфекцию воды с применением хлора и сульфата меди, покрасили и отремонтировали оборудование, проверили работоспособность всех инженерных систем. Это позволяет обеспечить безопасную и бесперебойную работу фонтанов на протяжении всего сезона.

Кроме того, с апреля в Алматы стартовала масштабная реконструкция четырёх центральных фонтанов — Восточного и Западного у здания акимата, фонтана на площади Республики и фонтана у театра имени Мусрепова. Сейчас на объектах ведутся демонтажные работы. Завершить обновление этих зон планируют в октябре. После реконструкции они станут современными общественными пространствами для отдыха и прогулок.

Также рассматривается проведение ремонта ещё шести городских фонтанов.