Когда в поездах Казахстана появится интернет
На данный момент интернет поддерживается только в поездах типа "Тальго".
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Председатель Комитета телекоммуникаций при Министерстве цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности Дамир Сейсембеков рассказал, когда будет доступен интернет в казахстанских поездах, передает BaigeNews.kz.
Он сказал, что идет активная фаза тестирования пилотного проекта, и в целом отзывы хорошие.
"Не хочу вводить в заблуждение по срокам, но думаю, что итоги технического пилота будут подведены до конца первого полугодия, поскольку это все же тестовый проект. У нас есть поставщик интернета, и после завершения пилота нужно будет учитывать экономическую составляющую.
Как я уже говорил, внедрение будет происходить планомерно, в первую очередь на направлениях с наибольшим пассажиропотоком, а также там, где больше всего так называемых "белых пятен". У нас есть поезда, курсирующие по маршрутам, где полностью отсутствует мобильное покрытие, и именно их мы обеспечим в первую очередь", - сказал Дамир Сейсембеков на брифинге в правительстве.
По его словам, интернет поддерживается только в поездах типа "Тальго". Технически на сегодняшний день только эти поезда способны раздавать интернет внутри поездов, уточнил Сейсембеков.
"Соответственно, на старых, советского периода - невозможно эту систему внедрить. Поэтому мы сейчас с КТЖ этот вопрос прорабатываем и намечаем планы по обеспечению полноценного, на всех 16 направлениях, интернета", - добавил спикер.
Ранее мы сообщали, что в Казахстане снова подорожает мобильная связь и интернет.
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