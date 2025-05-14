Казахстанские производители получат новые возможности для выхода на рынки ОАЭ и стран Персидского залива благодаря открытию осенью регионального представительства QazTrade на базе казахстанского павильона в Дубае, передаёт BaigeNews.kz.

Павильон, расположенный на территории Expo City Dubai, занимает площадь 3 420 м², из которых 2 415 м² составляют функциональные пространства. Объект оснащён современными офисами, многофункциональной зоной для деловых мероприятий, рестораном, выставочной галереей и складскими помещениями. Это позволяет использовать площадку в качестве полноценной платформы для устойчивой экспортной и торгово-логистической деятельности.

QazTrade Dubai станет зарубежным представительством АО "QazTrade" и будет отвечать за системное продвижение казахстанской продукции в странах Персидского залива. Ключевые направления работы включают:

адаптацию казахстанских товаров под требования региональных рынков;

преодоление торговых и технических барьеров;

реализацию инструментов государственной поддержки;

развитие межгосударственных механизмов регулирования внешнеторговой деятельности.

На постоянной основе в павильоне будет действовать шоурум казахстанских производителей, а также проводиться торгово-экономические миссии, B2B-встречи и отраслевые мероприятия. Для оперативного взаимодействия с бизнесом уже создан специальный штаб, в состав которого вошли торговые представители Казахстана в странах региона и сотрудники корпоративного фонда QazExportPromotion. Команда обеспечивает комплексное сопровождение экспортёров по ключевым направлениям: выход на рынок, логистика, маркетинг, адаптация продукции и продвижение брендов.

Особенностью рынка ОАЭ и стран Персидского залива является отсутствие товарных ограничений на импорт, что создаёт широкие возможности для экспорта самой разнообразной казахстанской продукции — от продовольствия до изделий промышленного назначения. Вместе с тем высокая конкуренция требует безупречного качества, эффективной маркетинговой стратегии и институциональной поддержки.

QazTrade Dubai уже приступило к реализации стратегических задач. Казахстанский павильон в Дубае станет центром консолидации усилий государства и бизнеса по расширению казахстанского присутствия в регионе. Основные направления работы охватывают весь цикл экспортного продвижения — от налаживания прямых каналов продаж до формирования устойчивых партнёрств с торговыми сетями, дистрибьюторами и инвесторами.

По итогам 2023 года основными экспортными позициями Казахстана в ОАЭ стали:

серебро — $55,2 млн (42,1%);

водород, инертные газы и неметаллы — $13,1 млн (10%);

баранина и козлятина — $8,1 млн (6,2%);

горячекатаный прокат из нелегированной стали — $5,2 млн (4%);

сушёные бобовые овощи — $4 млн (3,1%);

яхты и прочие плавсредства для отдыха — $3,5 млн (2,7%);

азотные удобрения — $2,9 млн (2,2%);

жидкостные насосы — $2,7 млн (2%);

шлаковата — $2,4 млн (1,8%).

Создание торгового дома в ОАЭ станет важным шагом в системной интеграции Казахстана в рынок Персидского залива и откроет новые горизонты для отечественного экспорта.