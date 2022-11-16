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pixabay.com Сегодня, 01:30
114
Сегодня, 01:30
114
Фото: pixabay.com

Когда в Казахстане запустят ипотеку для среднего класса

Окончательное решение о запуске в Казахстане новой ипотечной программе будет принято до конца текущего года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Krisha.kz.

"Получено большое количество замечаний. Сейчас Казахстанская жилищная компания (КЖК), мы и заинтересованные госорганы должны прийти к общему знаменателю. Подробности сообщим дополнительно в СМИ", — пояснили в министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК.

Напомним, речь идёт об ипотеке, которую весной этого года КЖК презентовала как программу для среднего класса с процентной ставкой 12,5%. Предлагалось, что 7% будет субсидировать государство. Однако за время обсуждения программы ставка по ипотеке выросла с 12,5 до 14% из-за повышения базовой ставки Нацбанком.

Сейчас предлагаются следующие условия кредитования:

  • Минимальный первоначальный взнос — 20% стоимости жилья.
  • Ставка БВУ будет рассчитываться по формуле: базовая ставка Нацбанка, сейчас она составляет 16%, плюс 5% и минус 7%, которые будет субсидировать государство.
    Пример: (16% + 5%) - 7% = 14% — конечная ставка для населения.
  • Срок кредитования — до 20 лет.
  • Можно купить только строящееся жильё при наличии гарантии КЖК или построенное не более шести месяцев назад.
  • Максимальная сумма займа - 15–35 миллионов тенге в зависимости от региона.
  • Субсидировать процентную ставку государство будет только первые 10 лет. Если заёмщик оформит кредит на 19 лет, то оставшиеся девять будет платить кредит по полной ставке банка.
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#ипотека #жилье #ипотечное кредитование #Кредит
BaigeNews.kz
Сегодня, 01:30
114
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