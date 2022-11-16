Когда в Казахстане запустят ипотеку для среднего класса

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Окончательное решение о запуске в Казахстане новой ипотечной программе будет принято до конца текущего года, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Krisha.kz.

"Получено большое количество замечаний. Сейчас Казахстанская жилищная компания (КЖК), мы и заинтересованные госорганы должны прийти к общему знаменателю. Подробности сообщим дополнительно в СМИ", — пояснили в министерстве индустрии и инфраструктурного развития РК.

Напомним, речь идёт об ипотеке, которую весной этого года КЖК презентовала как программу для среднего класса с процентной ставкой 12,5%. Предлагалось, что 7% будет субсидировать государство. Однако за время обсуждения программы ставка по ипотеке выросла с 12,5 до 14% из-за повышения базовой ставки Нацбанком.

Сейчас предлагаются следующие условия кредитования: