Когда в Казахстане вступит в силу закон о борьбе с торговлей людьми

Закон о борьбе с торговлей людьми определит круг и роль субъектов противодействия, передаёт BaigeNews со ссылкой на Polisia.kz.

Главой государства 5 июля 2024 года подписан Закон Республики Казахстан “О противодействии торговле людьми”. Одной из новелл Закона является внедрение порядка перенаправления жертв торговли людьми, который предполагает слаженную работу по своевременной и правильной их идентификации с дальнейшим перенаправлением для оказания помощи.

К примеру, сейчас по этому порядку работают только полиция и неправительственные организации, т.е. полиция выявляет факт, а жертву для оказания помощи перенаправляет к ним или наоборот, когда НПО становится известно о факте, они сообщают об этом в “102”.

В случае выявления факта пограничной службой, информация будет направляться в полицию, а жертва в НПО.

Аналогичный алгоритм действий будет у посольств Республики Казахстан за рубежом и других субъектов противодействия торговле людьми.

Также отдельная глава посвящена защите прав несовершеннолетних, как наиболее уязвимой категории.

В целом, принятие специального Закона создаст базовую основу регулирования всей системы противодействия торговле людьми, также определит круг и роль субъектов противодействия, а также механизм взаимодействия между ними. Снизит латентность торговли людьми через такие новые механизмы, как оценка рисков торговли людьми, которая позволит выявлять недостатки, новые угрозы и своевременно реагировать на них, а также порядок перенаправления жертв, который позволит выявлять потенциальных жертв не только полицией, но и другими госорганами.

В ведомстве сообщили, что Закон вводится в действие по истечении 60 календарных дней после дня его первого официального опубликования, то есть 5 сентября 2024 года.