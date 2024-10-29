Когда в Казахстане примут новый Строительный кодекс?

Министр промышлености и строительства РК рассказал о ходе принятия Строительного кодекса, передает BaigeNews.kz.

На брифинге после заседания правительства главу ведомства спросили о том, не пришлось ли возвращать деньги, выделенные на разработку нового Строительного кодекса. Канат Шарлапаев рассказал о проведенном министерством финансов аудите. По его итогам финансовых нарушений установлено не было. Единственное, на что указал Минфин, были процедурные несоответствия.

"За процедурные несоответствия соответствующие сотрудники были привлечены к дисциплинарной ответственности. На этом у меня комментариев, кроме этого, больше нет", - ответил Канат Шарлапаев.

Что касается сроков принятия нового Строительного кодекса, министр подчеркнул, что эта работа активно ведется в Мажилисе Парламента. Канат Шарлапаев выразил уверенность, что по итогам обсуждения документ будет принят, однако конкретных сроков так и не назвал.

Напомним, весной этого года депутаты Мажилиса раскритиковали работу над Строительным кодексом. Выделенные на его разработку 382,5 миллионов тенге, по их словам, были использованы не по назначению.