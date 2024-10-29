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Когда в Казахстане примут новый Строительный кодекс?

Сегодня, 11:46
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mos.ru Сегодня, 11:46
Сегодня, 11:46
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Фото: mos.ru

Министр промышлености и строительства РК рассказал о ходе принятия Строительного кодекса, передает BaigeNews.kz

На брифинге после заседания правительства главу ведомства спросили о том, не пришлось ли возвращать деньги, выделенные на разработку нового Строительного кодекса. Канат Шарлапаев рассказал о проведенном министерством финансов аудите. По его итогам финансовых нарушений установлено не было. Единственное, на что указал Минфин, были процедурные несоответствия. 

"За процедурные несоответствия соответствующие сотрудники были привлечены к дисциплинарной ответственности. На этом у меня комментариев, кроме этого, больше нет", - ответил Канат Шарлапаев. 

Что касается сроков принятия нового Строительного кодекса, министр подчеркнул, что эта работа активно ведется в Мажилисе Парламента. Канат Шарлапаев выразил уверенность, что по итогам обсуждения документ будет принят, однако конкретных сроков так и не назвал. 

Напомним, весной этого года депутаты Мажилиса раскритиковали работу над Строительным кодексом. Выделенные на его разработку 382,5 миллионов тенге, по их словам, были использованы не по назначению.

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