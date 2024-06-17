Когда в Казахстане оцифруют все аттестаты о среднем образовании

В этом году аттестаты основного и общего среднего образования стали доступны в цифровом формате в мобильном приложении eGovMobile. Пока документ в новом формате могут получить только выпускники 2024 года. Когда и остальным станут доступны эти файлы, сообщили в пресс-службе Минпросвещения РК, передаёт BaigeNews.kz.

"На данный момент в мобильном приложении доступны аттестаты выпускников этого года. Полную оцифровку аттестатов выпускников предыдущих лет планируется завершить поэтапно до 2027 года. В 2025 году – аттестаты выпускников с 2010 по 2023 годы; в 2026 году – аттестаты выпускников с 1991 по 2009 годы. С 1 января 2025 года по запросу будут доступны аттестаты, выданные до 1991 года", - сообщили в ведомстве.

Кроме того, в республике продолжается цифровизация дипломов технического и профессионального образования. В 2024 году в приложении eGovMobile станут доступны дипломы, выданные с 2004 по 2023 годы; в 2025-2026 годах – документы, выданные до 2004 года.