Когда в Казахстане откроют трассу, ведущую из Талдыкоргана в Усть-Каменогорск

К сдаче в эксплуатацию готовят республиканскую дорогу, ведущую из Талдыкоргана в Усть-Каменогорск, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Минтранс.

Как отметили в ведомстве, дорога "Талдыкорган-Калбатау-Усть-Каменогорск” свяжет три области страны: Жетысу, Абай и Восточно-Казахстанскую область.

Полное завершение объекта запланировано на конец 2024 года.

“Асфальт уложен на всем протяжении автодороги. Это — 768 километров. Специалисты построили 40 мостов и 6 путепроводов. Ряд участков сдадут в эксплуатацию летом этого года. Завершены обходы населенных пунктов Койлык, Балапан, Шынкожа и города Аягоз”, - говорится в сообщении.

На 16 участках объекта трудятся порядка 1 тыс специалистов и работает 600 ед.спецтехники. К завершению также подходят строительные работы на транспортный развязке возле Ушарала.