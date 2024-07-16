Когда в Казахстане намерены принять закон об искусственном интеллекте

Глава МЦРИАП Жаслан Мадиев на заседании правительства рассказал о планах создания условий для безопасного, ответственного и этичного использования искусственного интелекта, передаёт BaigeNews.kz.

"В целях развития технологии исскуственного интелекта (ИИ - ред.) на основе передовой мировой практики, совместно с депутатами Мажилиса разработан Законопроект "Об искусственном интеллекте". Законопроект предусматривает принятие этических норм, государственное регулирование, правовой режим функционирования ИИ-объектов, классификацию ИИ-объектов, меры государственной поддержки и стандартизацию в сфере ИИ", - сказал Жаслан Мадиев.

По его словам, на сегодня законопроект согласован с заинтересованными госорганами и НПП "Атамекен".