  • 16 Июля, 14:43
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Когда в Казахстане намерены принять закон об искусственном интеллекте

Сегодня, 13:53
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Фото: pixabay Сегодня, 13:53
Сегодня, 13:53
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Фото: Фото: pixabay

Глава МЦРИАП Жаслан Мадиев на заседании правительства рассказал о планах создания условий для безопасного, ответственного и этичного использования искусственного интелекта, передаёт BaigeNews.kz.

"В целях развития технологии исскуственного интелекта (ИИ - ред.) на основе передовой мировой практики, совместно с депутатами Мажилиса разработан Законопроект "Об искусственном интеллекте". Законопроект предусматривает принятие этических норм, государственное регулирование, правовой режим функционирования ИИ-объектов, классификацию ИИ-объектов, меры государственной поддержки и стандартизацию в сфере ИИ", - сказал Жаслан Мадиев. 

По его словам, на сегодня законопроект согласован с заинтересованными госорганами и НПП "Атамекен".

"Планируется, что Закон "Об искусственном интеллекте" будет подписан Главой государства не позднее первой половины 2025 года", - резюмировал глава МЦРИАП.

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