Когда в Казахстане намерены принять закон об искусственном интеллекте
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Глава МЦРИАП Жаслан Мадиев на заседании правительства рассказал о планах создания условий для безопасного, ответственного и этичного использования искусственного интелекта, передаёт BaigeNews.kz.
"В целях развития технологии исскуственного интелекта (ИИ - ред.) на основе передовой мировой практики, совместно с депутатами Мажилиса разработан Законопроект "Об искусственном интеллекте". Законопроект предусматривает принятие этических норм, государственное регулирование, правовой режим функционирования ИИ-объектов, классификацию ИИ-объектов, меры государственной поддержки и стандартизацию в сфере ИИ", - сказал Жаслан Мадиев.
По его словам, на сегодня законопроект согласован с заинтересованными госорганами и НПП "Атамекен".
"Планируется, что Закон "Об искусственном интеллекте" будет подписан Главой государства не позднее первой половины 2025 года", - резюмировал глава МЦРИАП.
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