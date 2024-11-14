Когда в Казахстане будут устанавливать номерные знаки на мопеды

Как пояснили представители МВД на пресс-конференции в СЦК, 3 октября был подписан закон, предусматривающий установку на мопеды государственных регистрационных номерных знаков, передаёт BaigeNews.kz. Таким образом, мопеды будут приравниваться к механическим транспортным средствам и соответственно их нарушения будут выявляться автоматическими системами фиксации, а также сотрудниками полиции при ежедневном надзоре за дорожным движением. Закон вступит в силу 4 апреля.

"Регистрацию мопедов начнем с нового года. С 1 января наши граждане могут подходить в спецЦоны. А почему с 4 апреля мы начнем привлекать водителей мопедов за разные нарушения? Почему дали такую отсрочку? Это связано с тем, что водители мопедов по новому законодательству должны иметь водительское удостоверение категории А1. Если у кого-то нет этого водительского удостоверения, им необходимо время, чтобы отучиться, получить водительское удостоверение, зарегистрировать в установленном порядке свои мопеды и получить госномерные знаки", - пояснил председатель Комитета административной полиции МВД РК Кайсар Султанбаев на пресс-конференции в СЦК.