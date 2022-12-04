Когда в Экибастузе заработают школы и детсады

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Подключать тепловые узлы социальных объектов к системе отопления начнут уже завтра, 5 декабря. Об этом на пресс-конференции рассказал временно исполняющий обязанности акима Павлодарской области Олег Крук, передаёт BaigeNews.kz.

Спикер отметил, что в первую очередь была задача вернуть тепло в жилые дома и уже потом восстановить теплоснабжение соцобъектов.

"На данный момент мы производим подачу теплоносителей на жилые дома. Следующим шагом станет восстановление подачи воды. В дальнейшем, то есть уже завтра мы приступаем к восстановлению подачи тепла на соцобъекты. У нас есть на ЦТП-52 три объекта, помимо этого ещё есть параметры. Как восстановим, сразу будет рассматриваться вопрос о восстановлении режима подачи тепла в школы и детсады", — сказал Олег Крук.

Напомним, ночью 27 ноября жители Экибастуза остались без отопления, а 28 ноября в городе объявили режим ЧС. В Экибастузе временно не работают детские сады, а школьники учатся дистанционно, постояльцев социальных и некоторых медицинских учреждений эвакуировали в Павлодар.

Над восстановлением тепла сегодня трудятся около 500 специалистов. Помощь прибывавает из разных регионов Казахстана. Каждый объект закреплён за определенным предприятием, руководитель которого находится на объекте до тех пор, пока туда не вернётся тепло. Таким было решение руководителя штаба по ликвидации ЧС - первого зампремьера Романа Скляра, который сейчас находится в Экибастузе.

Ранее Олег Крук сообщил о том, что к теплу подключены подвалы всех многоэтажек города.