Когда в Астане завершат строительство всех проблемных домов

Фото: сайт акимата Астаны

В течение двух лет в Астане планируют достроить дома, в которых приобрели квартиры обманутые дольщики, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт акимата города.

Заместитель акима Астаны Есет Байкен рассказал, что количество семей-дольщиков в столице сократилось до 4 000. В 2019 году насчитывалось 150 проблемных домов и более 16 тысяч семей-дольщиков.

"Благодаря прямой поддержке государства сегодня завершено строительство 120 домов, около 13 тысяч семей-дольщиков получили жильё. В 2023-2024 годах планируем завершить оставшиеся восемь объектов или более 30 домов, это порядка 4 000 семей-дольщиков", - пояснил Есет Байкен на брифинге.

По каждому объекту имеется механизм, определены источники финансирования.