Когда в Астане стартуют сельскохозяйственные ярмарки

В Астане стартуют ярмарки сельскохозяйственной продукции с участием товаропроизводителей из регионов Казахстана. Они будут проходить каждую субботу и воскресенье до 27 октября, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт акимата.

На ярмарке, которая пройдёт 21 сентября, первыми свою продукцию в столице представят аграрии Актюбинской, Атырауской и Жамбылской областей.

Сельхозтоваропроизводители привезут в Астану 125 тонн мяса и мясопродуктов, 250 тонн овощей и фруктов, 26 тонн молочных продуктов, 22 тонны рыбы, 26 тысяч яиц, две тонны хлебобулочных изделий и 60 тонн прочих продуктов питания.

Для посетителей ярмаркми будет организована концертная программа.

В этом году торговля будет проходить напротив ипподрома "Казанат" по адресу: шоссе Каркаралы.

Для удобства жителей и гостей столицы в период проведения ярмарок будут обеспечены автобусные маршруты №18, 37, 303 и 323.

Сельскохозяйственная ярмарка будет работать с 9:00 до 18:00.