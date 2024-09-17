Когда в Астане стартуют сельскохозяйственные ярмарки
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В Астане стартуют ярмарки сельскохозяйственной продукции с участием товаропроизводителей из регионов Казахстана. Они будут проходить каждую субботу и воскресенье до 27 октября, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт акимата.
На ярмарке, которая пройдёт 21 сентября, первыми свою продукцию в столице представят аграрии Актюбинской, Атырауской и Жамбылской областей.
Сельхозтоваропроизводители привезут в Астану 125 тонн мяса и мясопродуктов, 250 тонн овощей и фруктов, 26 тонн молочных продуктов, 22 тонны рыбы, 26 тысяч яиц, две тонны хлебобулочных изделий и 60 тонн прочих продуктов питания.
Для посетителей ярмаркми будет организована концертная программа.
В этом году торговля будет проходить напротив ипподрома "Казанат" по адресу: шоссе Каркаралы.
Для удобства жителей и гостей столицы в период проведения ярмарок будут обеспечены автобусные маршруты №18, 37, 303 и 323.
Сельскохозяйственная ярмарка будет работать с 9:00 до 18:00.
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