Когда в Астане решат проблему с ливневками рассказали в акимате

На минувших выходных Астана превратилась в "Венецию". В пору было объявлять режим ЧС: транспортное движение встало, пешеходы чуть ли не вплавь перемещались из одного островка на другой. Вода была везде: на улицах, в автобусах, в подвальных помещениях жилых домов. Какую работу над ошибками провели в акимате и как готовятся к сезону дождей, выясняла корреспондент BaigeNews.kz.

Содержанием, ремонтом и реконструкцией, обеспечением безопасности коллекторов и сооружений ливневой канализации в Астане и пригородных населённых пунктах занимается ГКП "Elorda Eco System" при столичном акимате.

После выпадения обильных осадков и последовавшего за этим подтопления нескольких улиц специалисты предприятия занимались ликвидацией последствий подтопления на дорогах. Сообщается, что было максимально задействовано насосное оборудование насосных станций и очистных сооружений для откачки коллекторов. Работы велись в круглосуточном режиме. Всего было задействовано порядка 200 единиц специализированной техники для откачки и перекачки воды с проезжей части.

Проспект Туран

Главный специалист отдела ливневой канализации и водоснабжения Управления коммунального хозяйства Ерлан Жунусов говорит, что наибольшее беспокойство вызывает проспект Туран. Именно этот участок от улицы Керей и Жанибек хандар в сторону проспекта Улы Дала, как правило, топит во время дождей. В акимате винят погоду. Нормой считается, если после интенсивного 20-минутного дождя собирается вода на проезжей части дороги в течение 2-4 часов. При этом отметим, что 8-9 августа непрерывный залповый дождь шёл несколько часов, и выпало рекордное количество осадков.

Не отрицают чиновники и другую причину, более очевидную, – интенсивная застройка и устаревшие инженерные сети. Для решения этой проблемы акимат Астаны планирует построить в ближайшем будущем новые мощности.

Одна из них - очистные сооружения ливневой канализации в районе озера Талдыколь. Имеющиеся на пересечении проспектов Улы Дала и Туран уже не справляются.

"Мы сейчас работаем над проектом "Строительство очистных сооружений ливневой канализации района III-6". От старых очистных сооружений по коллектору вода во время залповых дождей будет приходить в новые очистные сооружения. Это позволит исключить риски подтопления", - сообщил Жунусов.

Новая установка займёт небольшую территорию. В неё по коллекторам будет стекаться дождевая вода со всего района Нура. Здесь она будет очищаться, и выбрасываться в Талдыколь. Планируется, что заработают новые очистные сооружения уже в будущем году.

"Договоры полностью заключены. Выход экспертизы стоит на 2025 год. Мы акцентируем на этой проблеме внимание. Сейчас в ускоренном темпе отрабатываем этот проект", - проинформировал специалист.

Вторая масштабная установка, которая должна избавить левый берег Астаны от постоянных затоплений, - новый магистральный канализационный коллектор. Если очистные сооружения предназначены для дождевой и талой воды, то канализационный коллектор - для бытовых сточных вод.

"Работа канализационного коллектора по проспекту Туран перегружается из-за незаконных врезок со стороны частных застройщиков и ряда домов, что приводит его к переполнению. В том числе, в канализацию выбрасываются бытовые вещи, стройматериалы, что приводит к неисправности насосной системы и очистных сооружений. Данный объект был построен 16 лет назад. В районе проспекта Туран началось строительство нового магистрального канализационного коллектора. Его протяженность 8 километров, что больше протяженности существующего коллектора. Строительство планируется завершить осенью текущего года", - сообщили в Elorda Eco System.

Проспект Мангилик ел

Настоящий канализационный апокалипсис в эти дни творился и в районе главной достопримечательности столицы - Триумфальной арки. В акимате хоть и не возводят эту проблему в ранг первостепенной, но хорошо знают о ней. Ерлан Жунусов рассказал, что там стоит блочная насосная станция – порядка восьми насосов. Проблема в том, что все насосы износились.

"На сегодняшний день новые насосы пришли. Если не ошибаюсь, в середине сентября Elorda Eco System будет их устанавливать. Насосы установят, риски подтопления должны будут исключены в том районе", - проинформировал специалист.

Износ канализационных сетей

Парадоксально, но в правобережной части города, где во время сильных дождей не наблюдается большого скопления воды, износ канализационных сетей составляет порядка 60%. В то время как в постоянно тонущей от ливней и таяния снега левобережной части Астаны износа сетей как такового нет. Так говорят в столичном акимате.

"Но опять же инженерные сети только строятся, плюс ведется активная застройка. Из-за этого такие проблемы. Мое личное мнение – место болотистое в тех районах. Оно находится в низине. Кроме того, нужно учитывать увеличение водонепроницаемых поверхностей: асфальтовых дорожек, тротуаров. Воде просто некуда уходить", - поделился Ерлан Жунусов.

В период с 2019 года по 2023 год в городе построено и реконструировано более 400 километров сетей магистральных коллекторов ливневой, дренажной и лотково-арычной сети канализации, 9 насосных станций и 4 очистных сооружения.

По итогам 2023 года проложено 2,5 километров магистральных коллекторов ливневой канализации, завершено строительство коллектора по улице 150 лет Абая, объект введен в эксплуатацию.

В акимате заверили, что при строительстве новых домов в Астане учитывается быстрорастущий характер столицы. В генеральном плане города предусмотрены меры для обеспечения надежного водоотведения и канализации в условиях увеличения численности населения. Например, для новой застройки рекомендовано проектировать и строить канализационные сети глубокого заложения, что позволит минимизировать количество канализационных насосных станций и обеспечить эффективную работу системы в условиях роста города. Также планируется строительство новых очистных сооружений для увеличения пропускной способности системы канализации, что отвечает потребностям растущего населения.

В планах у городской администрации на 2025-2030 годы построить порядка семи очистных сооружений, 35 насосных станций, два технических сооружения. На строительство только семи проектов из местного бюджета в этом году было выделено около четырех миллиардов тенге.

Какие меры принимаются перед сезоном дождей

Уже ближе к концу лета в Казахстане начинаются ливни. И Астана не исключение. В Управлении коммунального хозяйства сообщили, что помимо долгосрочных проектов принимаются срочные меры для минимизации рисков подтопления столичных улиц.

Так, для проблемных участков проспекта Туран закуплены трубы диаметром 1200 сантиметров для аварийного сброса дождевой воды. Кроме того, на днях там установлены дополнительные насосы. Если вновь случится такой же залповый дождь, путём давления насосов будет производиться аварийный сброс воды. А Elorda Eco System на местах будет откачивать воду техникой.

Также в предприятии сообщили, что на постоянной основе проводят профилактику заторов в водопропускных трубах. Как оказалось, проблем здесь тоже немало.

"Одной из самых серьёзных проблем являются несанкционированные сливы и подключения к сетям ливневой канализации, которые приводят к их засорению. В таких случаях службы природоохранной полиции выписывают предупреждения и штрафы, но из-за незначительных сумм штрафов эти нарушения продолжаются. Этот вопрос сейчас находится на стадии решения", - сказали в EES.

Как объяснили в Elorda Eco System, система ливневой канализации столицы состоит из 18 очистных сооружений и одного пруда. Протяженность сетей ливневой канализации 610 километров. Вода через дождеприёмник должна уходить в очистные сооружения. В них вода отстаивается, чтобы грязь и мусор остались на дне. Затем фильтруется и попадает в реку Ишим.

Осень близко, а значит дождей не миновать. Время покажет, насколько эффективны меры акимата.