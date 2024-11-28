Когда в Астане приступят к сносу центрального стадиона Кажымукана Мунайтпасова

Центральный стадион имени Кажымукана Мунайтпасова в Астане начнут сносить после 30 ноября, передает BaigeNews.kz.

Место, где пока еще расположен спортивный объект по праву можно назвать историческим. Одна из башен знаменитой Акмолинской крепости стояла на месте входных ворот. За время своего существования стадион не раз менял названия: "Искра", "Буревестник", "Энергия". А в восьмидесятых обрел имя известного казахского борца. Знаменито место и тем, что здесь 10 июня 1998 года прошла презентация новой сталицы Казахстана - Астаны.

Здание почти со столетней историей решили демонтировать в прошлом году. Уже в январе постройку начали активно разбирать, однако вскоре движение на объекте замедлилось. В столичном акимате рассказали о сроках сноса.

"Управление строительства Астаны сообщает, по состоянию на конец ноября на объекте производятся подготовительные работы. На 50% завершено устройство временного ограждения по всему периметру объекта. Объект находится под наблюдением сотрудников полиции. Мобилизация специальной техники до 30 ноября, далее начнутся демонтажные работы. После - строительно-монтажные работы", - сообщили в пресс-службе столичного акимата.

Кроме того, пресс-служба акимата Астаны показала эскизы, как будет выглядеть будущее здание. Проект нового стадиона предполагает, что он будет рассчитан на 3600 мест. Трехэтажное здание категории КФФ-4 будет крытого типа.

Напомним, в первой половине этой осени сообщалось, что здание будет состоять из двух блоков и соединятся сверху аркой. Площадь застройки превысит 15 тысяч квадратных метров. Ожидается, что на все работы затратят не больше 16 месяцев.

Ранее журналисты выяснили, почему Центральный стадион имени Мунайтпасова в Астане все-таки сносят. Момент разбора и внутреннее состояние здания удалось запечатлеть на видео.