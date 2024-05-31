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  • BAIGENEWS

Когда в Астане появятся новые архитектурные бренды

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Когда в Астане появятся новые архитектурные бренды Сегодня, 17:25
Сегодня, 17:25
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В очередном выпуске программы "Важная тема LIVE" на BaigeNews.kz поговорим об архитектуре столицы. Появятся ли в городе новые архитектурные бренды, как новый Генплан изменит облик столицы и как проверяют недобросовестных застройщиков. Гость в студии - заместитель руководителя управления архитектуры г. Астаны Аян Смагулов.

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