Когда в Астане появятся новые архитектурные бренды

В очередном выпуске программы "Важная тема LIVE" на BaigeNews.kz поговорим об архитектуре столицы. Появятся ли в городе новые архитектурные бренды, как новый Генплан изменит облик столицы и как проверяют недобросовестных застройщиков. Гость в студии - заместитель руководителя управления архитектуры г. Астаны Аян Смагулов.