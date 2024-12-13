Когда в Астане откроют линейный каток
Рядом будут работать три пункта проката коньков.
Сегодня, 18:42
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Сегодня, 18:42Сегодня, 18:42
42Фото: акимат Астаны
В акимате Астаны сообщили, когда в Центральном парке откроют линейный каток, передаёт BaigeNews.kz.
"С 14 декабря жители и гости столицы смогут покататься на коньках на самом длинном катке столицы, расположенном в Центральном парке. Длина катка составляет 290 метров в одну сторону, что отличает его от других мест отдыха", - сообщили в городской администрации.
Рядом с катком будут открыты три пункта проката коньков. Стоимость услугу от 1000 тенге за полчаса. Вход на каток для посетителей с собственными коньками - бесплатный.
Также в парке открылась горка длиной 13 метров. Вход бесплатный для тех, кто приезжает со своими тюбами, а стоимость аренды начинается от 1000 тенге за полчаса.