В акимате Астаны сообщили, когда в Центральном парке откроют линейный каток, передаёт BaigeNews.kz.

"С 14 декабря жители и гости столицы смогут покататься на коньках на самом длинном катке столицы, расположенном в Центральном парке. Длина катка составляет 290 метров в одну сторону, что отличает его от других мест отдыха", - сообщили в городской администрации.

Рядом с катком будут открыты три пункта проката коньков. Стоимость услугу от 1000 тенге за полчаса. Вход на каток для посетителей с собственными коньками - бесплатный.

Также в парке открылась горка длиной 13 метров. Вход бесплатный для тех, кто приезжает со своими тюбами, а стоимость аренды начинается от 1000 тенге за полчаса.