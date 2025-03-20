Когда в Астане отключат отопление: в акимате назвали условия
Сегодня, 14:21
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Сегодня, 14:21Сегодня, 14:21
142Фото: serp.mk.ru
Власти Астаны рассказали, когда завершится отопительный сезон, однако точная дата пока не определена, передаёт BaigeNews.kz.
Согласно информации пресс-службы акимата, решение об отключении отопления примут, когда среднесуточная температура воздуха стабильно продержится на уровне +10°C и выше в течение пяти дней.
Как будут отключать отопление:
- В первую очередь – административные здания, учебные заведения, объекты культуры и другие учреждения.
- Затем – жилые дома, общежития, гостиницы и социальные объекты (больницы, школы, детские сады и медико-социальные учреждения).
Отопительный сезон в Астане начался 24 сентября из-за ранних холодов. Первыми тепло получили социальные объекты города.
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