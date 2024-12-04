Когда в Астане газифицируют ЖМ Чубары

Аким Астаны Женис Касымбек рассказал, когда газифицируют жилой массив Чубары, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на сайт акимата столицы.

"Встретился с активистами ЖМ "Чубары". Жилой массив расположен в районе Есиль, здесь проживает порядка пяти тысяч человек. С активистами обсудили насущные вопросы, наметили план дальнейшего развития ЖМ. Один из важных вопросов данного жилого массива, который находится в центре левобережья, - газификация. На данный момент ведётся строительство уличных распределительных сетей газификации. Завершили уже более половины сетей. Строительство подводящего газопровода планируем завершить до конца следующего года. Это даст возможность жителям ЖМ "Чубары" подключить дома к газу, что благоприятно скажется на экологии района и города в целом, повысит качество жизни горожан", - написал аким в Instagram.

По его словам, в следующем году в столице планируют приступить к строительству линий водоснабжения и канализации. Проект будет полностью реализован в 2025-2027 годы.

Кроме того, рассмотрели вопросы по ремонту дорог, инженерных сетей, установке камер, светофоров, благоустройству, строительству учебных заведений.