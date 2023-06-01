Когда увеличат давление воды в Астане, сообщил Женис Касымбек

Фото: instagram.com/jenis_qasymbek

Аким Астаны Женис Касымбек на своей странице в Instagram рассказал, как будет решаться вопрос с давлением воды в столице в ближайшее время, передаёт BaigeNews.kz.

Он напомнил, что в последние два месяца водоснабжающая компания "Астана Су Арнасы" понижала давление воды. Из-за этого в некоторых жилых домах возникали проблемы, люди входили на улицы с плакатами и даже перекрывали дороги. Специалисты организации выезжали и помогали управляющим компаниям в домах перенастроить водоподающие системы.

"С июня месяца начнём поэтапно вводить в эксплуатацию новую станцию питьевой воды (НФС-3): сперва пусконаладочные работы, проверим систему, после дадим 35 тысяч кубов воды в сутки. В августе же планируем запустить на 105 тысяч кубов воды в сутки. Это позволит полностью снять вопросы с водоснабжением в городе. В том числе и для будущих районов застройки", - написал Касымбек.

Аким также затронул вопрос подготовки к отопительного сезону и отметил, что акимат учитывает нагрузку на объекты системы жизнеобеспечения из-за увеличивающегося количества жилья, социальных и других объектов.

"Для решения данного вопроса ранее было начато строительство двух газовых тепловых станций ("Туран", "Юго-Восток"). Также ведутся работы на ТЭЦ-3, который своего рода стал долгостроем. Поставил задачу завершить строительство данных объектов и войти в отопительный сезон 2023-2024 год уже с учётом их мощностей. Подрядчики должны осознавать всю серьёзность и ответственность", - написал аким столицы.

Напомним, в начале этой недели астанчане вышли на улицу с плакатами из-за отсутствия воды в доме. Стоит отметить, что это уже второй случай за последние 10 дней. Ранее горожане перекрывали дорогу, требуя дать воду и в их дома, где строители неправильно установили насосы в подвальном помещении.