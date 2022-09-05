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"Когда-то вы помогли нам" - южане отправили около 40 тонн гуманитарной помощи в Костанай
Из двух районов Туркестанской области отправили в Костанай продукты и вещи первой необходимости, передает BaigeNews.kz. Жители города Арысь и Мактааральского района напомнили, что в свое время казахстанцы, в том числе и костанайцы, помогли им, когда произошли взрывы в арысской воинской части и масштабное наводнение на юге области.
"Когда мактааральцы пострадали от наводнения, помогали все казахстанцы, в том числе костанайцы. И сегодня мы одними из первых отправляем гуманитарную помощь, чтобы разделить страдания, которые постигли наших соотечественников. Наша сила - в единстве. Только объединившись, мы сможем справиться с этой трудностью", - сказал заместитель акима Мактааральского района Нурбол Саттаров.
За одну ночь мактааральцы собрали более 23 тонн гуманитарной помощи для костанайцев, пострадавших от пожара. Это мука, подсолнечное масло, поваренная соль, макароны, рис, гречка, маш, бобы, лапша быстрого приготовления, лук, печенье, питьевая вода, бумажные салфетки, пеленки, туалетную бумагу и 200 наборов постельных принадлежностей. Сегодня утром грузовик отправился в дальнюю дорогу.
Жители Арыси также сразу приступили к сбору денежных средств, продуктов питания, одежды и предметов первой необходимости. За один день люди собрали и отправили в Костанайскую область три тонны муки, постельные принадлежности (подушки, покрывала, матрасы) на 100 человек, тонну макаронных изделий, около 500 литров растительного масла, 10 тонн питьевой воды, по тонне картофеля и моркови, три тонны лука, большой грузовик дынь, полтонны капусты, средства гигиены, предметы первой необходимости.
"Мы не забудем, как в 2019 году, после взрывов в Арыси, костанайцы протянули руку помощи и помогали справляться с трагедией. Жители Арыси, меценаты, общественные активисты продолжат благое дело по оказанию помощи", - сказали арысцы.
Кроме того, палата предпринимателей города Алматы призвала бизнес-сообщество принять участие в сборе для помощи пострадавшему бизнесу от пожара в Костанайской области.
"Сейчас очень важно поддержать наших соотечественников, коллег. Нацпалата организовала штаб по сбору информации о пострадавшем бизнесе. Призываем бизнес присоединиться к сбору по оказанию помощи пострадавшим предпринимателям", – сказал председатель Фонда поддержки пострадавшего бизнеса "Күшіміз Бірлікте" – "Сила в единстве", Регионального совета РПП города Алматы Максим Барышев.
Достигнута договоренность с фондом "Күшімiз бірлікте" для организации сбора и выплат пострадавшим, сообщили в НПП.
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