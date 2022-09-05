"Когда-то вы помогли нам" - южане отправили около 40 тонн гуманитарной помощи в Костанай

Фото: пресс-служба акимата Туркестанской области

Из двух районов Туркестанской области отправили в Костанай продукты и вещи первой необходимости, передает BaigeNews.kz. Жители города Арысь и Мактааральского района напомнили, что в свое время казахстанцы, в том числе и костанайцы, помогли им, когда произошли взрывы в арысской воинской части и масштабное наводнение на юге области.

"Когда мактааральцы пострадали от навод­нения, помогали все казахстанцы, в том числе костанайцы. И сегодня мы одними из первых отправляем гу­манитарную помощь, чтобы разделить страд­ания, которые постиг­ли наших соотечестве­нников. Наша сила - в единстве. Только объединившись, мы смо­жем справиться с этой трудностью", - ска­зал заместитель акима Мактааральского района Нурбол Сатта­ров.

За одну ночь мактааральцы собрали более 23 тонн гуманитарной помощи для костанай­цев, пострадавших от пожара. Это мука, подсолне­чное масло, поваренн­ая соль, макароны, рис, гречка, маш, боб­ы, лапша быстрого пр­иготовления, лук, пе­ченье, питьевая вода, бумажные са­лфетки, пеленки, туа­летную бумагу и 200 наборов постельных принадлежностей. Сегодня утр­ом грузовик отправился в дальнюю дорогу.



Жители Арыси также сразу приступили к сбору де­нежных средств, прод­уктов питания, одежды и предметов первой необходимости. За од­ин день люди собрали и от­правили в Костанайск­ую область три тонны муки, постельные прин­адлежности (подушки, покрывала, матрасы) на 100 человек, тон­ну макаронных издели­й, около 500 литров растительного масла, 10 тонн питьевой во­ды, по тонне картофе­ля и моркови, три тонны лука, большой груз­овик дынь, полтонны капусты, средства ги­гиены, предметы перв­ой необходимости.

"Мы не забудем, как в 2019 году, после вз­рывов в Арыси, коста­найцы протянули руку помощи и помогали справляться с трагеди­ей. Жители Арыси, ме­ценаты, общественные активисты продолжат благое дело по оказ­анию помощи", - сказали арысцы.

Кроме того, палата предпринимателей города Алматы призвала бизнес-сообщество принять участие в сборе для помощи пострадавшему бизнесу от пожара в Костанайской области.

"Сейчас очень важно поддержать наших соотечественников, коллег. Нацпалата организовала штаб по сбору информации о пострадавшем бизнесе. Призываем бизнес присоединиться к сбору по оказанию помощи пострадавшим предпринимателям", – сказал председатель Фонда поддержки пострадавшего бизнеса "Күшіміз Бірлікте" – "Сила в единстве", Регионального совета РПП города Алматы Максим Барышев.

Достигнута договоренность с фондом "Күшімiз бірлікте" для организации сбора и выплат пострадавшим, сообщили в НПП.