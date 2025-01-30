Когда студентам в Казахстане выплатят задержанные стипендии
В Сети распространяют недостоверную информацию.
Сегодня, 20:42
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Сегодня, 20:42Сегодня, 20:42
156Фото: baigenews.kz
В АО "Финансовый центр" сообщили, когда студенты в Казахстане получат свои стипендии, передаёт BaigeNews.kz.
"Уведомляем вас, что выплата государственной стипендии за январь началась 30 января. На сегодня Оператор произвёл выплаты студентам 77 вузов. Все оставшиеся выплаты будут завершены 31 января", - сказано в сообщении.
В Сети распространяется информация о задержке выплаты стипендии до 3 февраля. В Финансовом центре заявили, что это не соответствует действительности.
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