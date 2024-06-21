Когда казахстанские родители смогут открыть счета по системе "Келешек"

Министр науки и высшего образования Саясат Нурбек в кулуарах Парламента рассказал, когда родители в Казахстане смогут начать копить на учебу детей по программе "Келешек", передаёт BaigeNews.kz.

"По "Келешеку" соответствующий законопроект разработан, в начале года внесен в мажилис, осенью он уже выйдет - мы полностью отрабатываем с депутатами. И первые счета можно будет открывать уже к концу года - 2024 года. Соответствующая премия государственная, все механизмы уже проработаны, и мы сейчас просто ждем выхода закона. Оператором будет финансовый наш центр, он будет этими вопросами заниматься", - сказал Саясат Нурбек.

Вклады нельзя будет, по его словам, открыть в любом банке.

"Нет, конечно, там будет определенный перечень банков, но это уже после выхода закона. Нам нужно будет с Нацбанком и АРРФР садится опередят самые сильные банки с самыми низкими рисками. Будет жесткий отбор. Как в законопроекте сейчас идет - если ребенку копили деньги, и он поступил на грант, эти деньги можно будет перенаправить на приобретение жилья, а если семья многодетная, если есть братишки и сестренки, которые после старшего ребенка идут, можно будет этот счет на них перекладывается. В законопроекте заложено", - заявил он.

Напомним, что такая опция предусмотрена в рамках законопроекта "О добровольной солидарной накопительной системе "Келешек".