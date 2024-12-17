Когда стартует приём заявлений для участия в январском ЕНТ
Количество предметов в тестах остаётся прежним.
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В Миннауки и высшего образования назвали дату начала приёма заявлений для участия в январском ЕНТ, передаёт BaigeNews.kz.
Подать документы можно будет с 20 до 30 декабря. Само тестирование пройдёт с 10 января по 10 февраля.
В январском ЕНТ участвуют лица, не набравшие пороговый балл по результатам летнего тестирования и зачисленные в вуз по очной форме обучения на платной основе условно, обучающиеся в вузе, желающие перевестись из творческих ГОП на другие направления подготовки на платной основе, желающие перевестись на педагогические направления подготовки на платной основе, а также обучающиеся выпускных классов школ для зачисления в вуз на платной основе по желанию.
При регистрации тестируемые сами выбирают место, дату и время проведения тестирования.
Количество предметов на ЕНТ остаётся прежним – три обязательных и два на выбор. Количество заданий также без изменений – 120. В том числе, 20 по "Истории Казахстана", 10 заданий по "Грамотности чтения", 10 заданий по "Математической грамотности" и по 40 заданий по двум профильным предметам. Максимальное количество баллов также остаётся неизменным – 140.
Время тестирования – 4 часа (240 минут).
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