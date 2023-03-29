Когда станет известно имя кандидата в премьер-министры, ответили в мажилисе

Фото: BaigeNews.kz

Спикер мажилиса и председатель партии Amanat Ерлан Кошанов ответил, когда станет известно имя кандидата в премьер-министры, передаёт BaigeNews.kz.

"Мы будем предлагать кандидатуру главе государства в ближайшие дни, я думаю. Возможно завтра, возможно послезавтра. Процедуру мы сейчас отрабатываем. Я думаю, скорее всего, на встрече с президентом мы предложим. И на пленарном заседании дадим согласие. Это будет открытое пленарное заседание", - сообщил Кошанов после пленарного заседания.

Напомним, сегодня состоялось первое заседание нового парламента. На нём Ерлана Кошанова переизбрали спикером мажилиса во второй раз.

Вице-спикерами мажилиса парламента РК были избраны Альберт Рау и Дания Еспаева.